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На "Рамштайні" схвалили вісім "дорожніх карт" підтримки України до 2027 року

Країни коаліцій планують тісно співпрацювати з Україною.

На "Рамштайні" схвалили вісім "дорожніх карт" підтримки України до 2027 року
20-те засідання в форматі Рамштайн, фото ілюстративне
Фото: Рустем Умєров

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке відбулося на американській авіабазі у Німеччині, лідери коаліцій схвалили вісім "дорожніх карт" щодо підтримки України до 2027 р.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону. 

"Ми, Співкерівні країни восьми коаліцій з питань спроможності, працювали з Україною над розробкою відповідних дорожніх карт для оптимізації зусиль з надання допомоги Україні в сфері безпеки в межах кожної сфери спроможності, щоб підтримувати розвиток надійної оборони та спроможності стримування, а також сприяти взаємодії України з НАТО", – йдеться у заяві.  

Також зазначається, що ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України країнами коаліцій, які планують до 2027 р. тісно співпрацювати з Україною, визначати майбутні потреби у збройній підтримці, надавати пакети допомоги, допомагати у закупівлях, інвестувати у зусилля із розширення оборони.  

Також співпрацюватимуть у розвитку потужностей промислової бази, в тому числі шляхом залучення внутрішнього виробництва та можливостей підтримки оборонної промисловості України.

Коаліції планують постійно вдосконалювати та інтегрувати ці плани для підтримки термінових і довгострокових потреб, "щоб Україна захищалася від майбутньої російської агресії та стримувала її".

У вісім коаліцій можливостей входить 14 країн, а також Україна. Як прокоментував під час свого виступу на "Рамштайні"  міністр оборони США Ллойд Остін, завдяки керівництву коаліції ВПС Україна зараз літає на винищувачах четвертого покоління. А завдяки Морській коаліції Україна нарощує можливості, необхідні для стримування російської агресії в Чорному морі.

Українське міністерство оборони додало, що разом із партнерами визначили основні напрямки роботи: 

  • забезпечення військової допомоги
  • організація закупівель
  • залучення інвестицій
  • підтримка української оборонної промисловості та її розвитку

"Ці дорожні карти – це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій", – прокоментував український міністр оборони. 

  • Перед засіданням у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із Остіном. Це – останнє засідання за участі міністра оборони США Ллойда Остіна. Після 20 січня його на посаді замінить міністр, якого мають схвалити за поданням нового президента Дональда Трампа.
  • Президент Володимир Зеленський вдруге особисто приїхав на засідання Контактної групи з питань оборони України.
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