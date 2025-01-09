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Рада визнала геноцид черкеського народу російською імперією під час кавказької війни

Під час російсько-кавказької війни у 1763 – 1864 роках було фізично знищено або вигнано понад 90% черкесів.

Рада визнала геноцид черкеського народу російською імперією під час кавказької війни
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу. 

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, постанову підтримали 232 народних обранці. 

Геноцид, здійснений російською імперією під час російсько-кавказької війни (1763–1864), супроводжувався етнічною чисткою, масовими вбивствами, примусовим переселенням, а також організацією голоду та епідемій. 

Унаслідок цього було фізично знищено або вигнано понад 90% черкесів.

Україна вшановує пам’ять жертв цього злочину, засуджує колоніальну політику імперії та закликає міжнародну спільноту визнати цей геноцид.

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