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Перший облік з-за кордону і добровільно для жінок: Рада ухвалила зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу”

Юнаки зможуть стати на перший облік не лише в ТЦК, а й через "Резерв+" незалежно від місця перебування. 

Перший облік з-за кордону і добровільно для жінок: Рада ухвалила зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу”
На Львівщині побили працівника ТЦК
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу” щодо медичного обліку під час підготовки призовників. За проголосували 298 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Однією з поправок до документу закріпили, що "жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням". Депутатка Ірина Геращенко також додала, що законопроєкт закріплює за юнаками, які вперше встають на військовий облік, право реєструватися у Резерв+ незалежно від місця перебування. 

"Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. Обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки. 17-річні хлопці стають на облік призовників до 31 липня року, коли їм виповнюється 17 років, через електронну ідентифікацію або візит до ТЦК", – пояснила Геращенко. 

  • Торік в Україні скасували службу за призовом, натомість впровадили базову військову підготовку. Проходити її можуть всі громадяни України, незалежно від статі. Базову загальновійськову підготовку проходитимуть студенти вишів усіх форм власності. Вона почнеться з 1 вересня 2025.
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