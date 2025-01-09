Перший облік з-за кордону і добровільно для жінок: Рада ухвалила зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу”

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу” щодо медичного обліку під час підготовки призовників. За проголосували 298 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Однією з поправок до документу закріпили, що "жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням". Депутатка Ірина Геращенко також додала, що законопроєкт закріплює за юнаками, які вперше встають на військовий облік, право реєструватися у Резерв+ незалежно від місця перебування.
"Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. Обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки. 17-річні хлопці стають на облік призовників до 31 липня року, коли їм виповнюється 17 років, через електронну ідентифікацію або візит до ТЦК", – пояснила Геращенко.
- Торік в Україні скасували службу за призовом, натомість впровадили базову військову підготовку. Проходити її можуть всі громадяни України, незалежно від статі. Базову загальновійськову підготовку проходитимуть студенти вишів усіх форм власності. Вона почнеться з 1 вересня 2025.