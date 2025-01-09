Перший облік з-за кордону і добровільно для жінок: Рада ухвалила зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу”

Юнаки зможуть стати на перший облік не лише в ТЦК, а й через "Резерв+" незалежно від місця перебування.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу” щодо медичного обліку під час підготовки призовників. За проголосували 298 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Однією з поправок до документу закріпили, що "жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням". Депутатка Ірина Геращенко також додала, що законопроєкт закріплює за юнаками, які вперше встають на військовий облік, право реєструватися у Резерв+ незалежно від місця перебування.

"Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. Обов’язковий медичний огляд перед практичними заняттями з базової підготовки. 17-річні хлопці стають на облік призовників до 31 липня року, коли їм виповнюється 17 років, через електронну ідентифікацію або візит до ТЦК", – пояснила Геращенко.