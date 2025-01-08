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Зеленський змінив склад РНБО

Президент вивів зі складу РНБО Ігоря Черкаського.

Зеленський змінив склад РНБО
Ексголова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський
Фото: fiu.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №20/2025 вніс зміни у складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024 та від 6 листопада 2024 року № 751/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І. Черкаського”, - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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  • Ігор Черкаський з березня 2014 був головою Дерфінмоніторингу.
  • 31 грудня 2024 року Кабмін звільнив голову Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського.
  • Замість нього цю посаду отримав Філіп Пронін, який до того був головою Полтавської ОДА.
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