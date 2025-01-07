Мінветеранів звільнило заступницю міністра після звинувачень у приниженні колеги

Керівництво міністерства ветеранів звільнило заступницю міністра з питань євроінтеграції Руслану Величко-Трифонюк, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Рішення ухвалили після оприлюдненої 6 січня інформацію стосовно неетичної поведінки. Того дня журналіст, ексвійськовий Євген Шибалов повідомив про звільнення з Мінветеранів через приниження з боку керівництва.

Імені Величко він у пості прямо не вказав.

"Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням. Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці", – йшлося у повідомленні Мінветеранів.

Величко до посади в Мінветеранів була в.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.