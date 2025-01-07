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Ексвіцепрем'єра Кубракова призначили радником міністра оборони

Він буде радником Умєрова на позаштатних умовах. 

Ексвіцепрем'єра Кубракова призначили радником міністра оборони
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков
Фото: Макс Требухов

Олександр Кубраков, колишній віцепрем'єр-міністр – міністр інфраструктури, призначений позаштатним радником міністра оборони Рустема Умєрова

Умєров вважає, що "його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника «Укравтодору» є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України". Про відповідне призначення міністр повідомив вранці 7 січня.

"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", – прокоментував Рустем Умєров. 

Олександр Кубраков

Олександр Кубраков був звільнений у травні 2024. Його остання посада в уряді – віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України. Міністерство, очолюване Кубраковим, збиралися розділити на два, і під цим приводом провели його звільнення. Відтоді посади в уряді Кубраков так і не отримував. Сам міністр казав, що на засідання фракції і комітету, де обговорювали розділення його міністерства, його не запрошували. 

Уже після звільнення Кубракова нардепка Ганна Бондар говорила, що він нібито особисто заблокував грантове фінансування процесу розробки нового містобудівного кодексу України. Про вона розказала LB.ua в інтерв`ю “Міська влада, мешканці, фахівці й держава – усі воюють між собою за міський простір”. 

Джерела LB.ua також розповідали в жовтні, що Кубраков і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк можуть працювати над створенням власної політсили. Сама Олена Шуляк такі звинувачення спростовує, як і її соратники. А втім, LB.ua знайшов ознаки підготовки нового політичного проєкту.

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