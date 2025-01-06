Зеленський за п’ять років 46 разів ветував ухвалені Радою закони, - рух ЧЕСНО

Нардепи подолали вето лише раз - під час ухвалення закону про тимчасові слідчі та спеціальні комісії ВРУ, який передбачав процедуру імпічменту президента.

За п’ять років роботи Верховної Ради 9-го скликання президент Володимир Зеленський користувався правом вето 46 разів. У 70% випадків пропозицій президента були підтримані парламентом, решта - чекають на розгляд.

Про це йдеться в дослідженні ЧЕСНО за підсумками роботи Ради.

Конституція дозволяє накласти вето на закон, якщо документ має недоліки у своєму тексті. На це президент має 15 днів після надходження законопроєкту йому на підпис. Після цього документ повертається в парламент і депутати повинні проголосувати за запропоновані зміни від президента в тексті майбутнього закону.

Найчастіше Зеленський ветував законопроєкти, що вносили зміни в правову політику та галузевий розвиток, а найменше - законопроєкти, які пропонували зміни у сферах безпеки й оборони та державного будівництва.

Якщо нардепи бажають подолати вето президента, то вони мають зібрати 300+ голосів. Це сталося лише раз у цьому скликанні - у перші дні роботи Ради-9 під час ухвалення закону про тимчасові слідчі та спеціальні комісії ВРУ, який передбачав процедуру імпічменту президента.