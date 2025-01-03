Україна і Британія провели ще один раунд переговорів щодо укладення угоди про глибше партнерство

3 січня Україна і Великобританія провели п’ятий раунд переговорів щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.
Про це йдеться на сайті глави держави.
В Офісі Президента зазначили, що узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі.
Під час перемовин у п’ятницю делегації України і Британії узгодили наступні кроки щодо завершення роботи над текстом угоди.
- Четвертий раунд перемовин провели торік у грудні.
- Перед цим Володимир Зеленський і експрем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали 12 січня 2024 року безпековий договір на десять років із можливістю продовження.