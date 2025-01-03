Україна і Британія провели ще один раунд переговорів щодо укладення угоди про глибше партнерство

ОПУ заявляє, що узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі.

п’ятий раунд переговорів між Україною і Британією щодо нової угоди

3 січня Україна і Великобританія провели п’ятий раунд переговорів щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Про це йдеться на сайті глави держави.

В Офісі Президента зазначили, що узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі.

Під час перемовин у п’ятницю делегації України і Британії узгодили наступні кроки щодо завершення роботи над текстом угоди.