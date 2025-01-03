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Україна і Британія провели ще один раунд переговорів щодо укладення угоди про глибше партнерство

ОПУ заявляє, що узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі.

Україна і Британія провели ще один раунд переговорів щодо укладення угоди про глибше партнерство
п’ятий раунд переговорів між Україною і Британією щодо нової угоди
Фото: ОПУ

3 січня Україна і Великобританія провели п’ятий раунд переговорів щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. 

Про це йдеться на сайті глави держави.

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В Офісі Президента зазначили, що узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі.

Під час перемовин у п’ятницю делегації України і Британії узгодили наступні кроки щодо завершення роботи над текстом угоди.

  • Четвертий раунд перемовин провели торік у грудні.
  • Перед цим Володимир Зеленський і експрем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали 12 січня 2024 року безпековий договір на десять років із можливістю продовження.
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