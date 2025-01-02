Варто прочитати. Добірка найцікавіших текстів 2024-го

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Інна Варениця. «Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру». Розповідь про те, як живе місто під шквальним вогнем росіян;
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Сергій Жадан. Тімоті Ґартон Еш: «Історія дала нам під дупу». Розробник одного з планів допомоги Україні, письменник і журналіст розмірковує про велику європейську кризу, спосіб вийти з неї та роль України у великій трансформації світу;
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Ксенія Білаш. Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир». Погляд відомого історика на зміни в Україні, які тягне за собою війна; можливе перетворення на авторитарну державу; паралелі з Палестиною і перспективи членства України в НАТО;
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Олена Апчел. «Глибинна травма та інтелектуальна лінь». Режисерка й дослідниця театру ґрунтовно розбирає глибинну колонізаційну травмованість європейських суспільств, яка провокує інтелектуальну лінь, що грає на руку імперіям;
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Олена Струк. «За зачиненими дверима. Як родичі цивільних українців, поневолених Росією, борються за їх повернення додому». Важкі історії про те, як українці відшукують своїх родичів серед захоплених росіянами в полон і домагаються їхнього повернення;
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Сергій Ксаверов. «Поселенці»: генеза вестерну через колоніальну історію». Аналіз того, як кіно стає інструментом колоніалізму;
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Ксенія Білаш. Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників». Харківський художник, який представляв Україну на 59-й Венеційській бієнале, розповідає про те, як змінюються Харків та Україна, про пам’ятники як симптом і про важливість сучасного мистецтва для культурної дипломатії;
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Марія Олекса Єщенко. «Нотр-Дам: тріумфальне повернення». Величний собор повертається до життя після п’яти років реконструкції, що знадобилася після страшної пожежі 2019-го. Репортаж з церемонії відкриття, яку подивилися майже чотири мільйони телеглядачів;
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Віталій Ткачук. «Неспортивне золото». Розбиралися, чому цьогорічний Чемпіонат України зі спортивної гімнастики обійшовся в рази дорожче, ніж торішній;
- Анна Стешенко. «Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови». Чому забуксувало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури та що з проєктами відбудови;
- Леся Падалка. «Подільський міст у Києві "привідкрили". Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро»;
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Анна Стешенко. «Легітимний без виборів». Улюблена тема російських пропагандистів. Знімаємо питання про легітимність президента за неможливості провести вибори;
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Анна Стешенко. «Вибори у 2025?». Чи можливі вони та за яких умов? І ще один аспект цієї теми — «Електронне голосування чи поштою»;
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Леся Падалка. «Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку». Поради, як облаштувати енергонезалежність у багатоповерхівці, що не втрачають актуальності;
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Анна Стешенко. «Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви»;
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Соня Кошкіна. «Що таке "русскій мір" і як він став ідеологією путінського фашизму?»;
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Кирило Данильченко ака Ронін. «Довга рука для України». Як США та ЄС нарощують інвестиції в український ВПК. Настав час масштабувати пілотні проєкти, які, імовірно, виявилися успішними;
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Віктор Кевлюк. «Тисяча і одна ніч». Аналіз тисячі днів війни;
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Олена Струк. «Як ти, море? "Уявіть, що поруч з вами хвора людина, але у вашій досяжності тільки її рука і пульс"». Як Чорне море справляється з викликами війни;
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Соня Кошкіна. Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему». Розлоге інтерв’ю з очільником Міноборони;
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Катерина Амеліна «Протезуватися в Україні. Що з якістю, чи достатньо виділених грошей і чому не припиняються збори». Чому Міністерство соціальної політики провалило державну програму, яка фінансує забезпечення військовослужбовців високофункціональними протезами? З понад мільярда гривень змогли використати лише 4 %;
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Віктор Кевлюк. «Битва повісток». Про інструменти мобілізації. І хибні кроки;
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Катерина Амеліна. «В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави». Про одну з найнагальніших проблем української армії;
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Кирило Данильченко ака Ронін. «Північнокорейський наступ у Курській області». Експедиційний корпус корейців масово ввели в бій. Про наслідки й реальні загрози цього;
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Анна Стешенко. «Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги». Розбираємо докладно, як президент бачить перемогу України. І чому «план Трампа» має небагато шансів (Кирило Данильченко ака Ронін. «Чому "мирний план" радників Трампа не спрацює»);
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Соня Кошкіна. «Максим Буткевич: "У нас у всіх є травми. У кожного і кожної — свій мартиролог цієї війни"».