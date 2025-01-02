Варто прочитати. Добірка найцікавіших текстів 2024-го

Ксенія Білаш. Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників». Харківський художник, який представляв Україну на 59-й Венеційській бієнале, розповідає про те, як змінюються Харків та Україна, про пам’ятники як симптом і про важливість сучасного мистецтва для культурної дипломатії;