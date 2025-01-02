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Варто прочитати. Добірка найцікавіших текстів 2024-го

Упродовж 2024 року LB.ua опублікував майже 1400 різнотематичних аналітичних матеріалів з життя України та світу. У цьому тексті ми зібрали найпопулярніші та найважливіші, на нашу думку. Окремо опублікували добірку на тему здоров’я. Тож радимо прочитати (якщо ви раптом пропустили):

Фото: Олександр Ратушняк

  • Сергій Жадан. Тімоті Ґартон Еш: «Історія дала нам під дупу». Розробник одного з планів допомоги Україні, письменник і журналіст розмірковує про велику європейську кризу, спосіб вийти з неї та роль України у великій трансформації світу;

  • Олена Апчел. «Глибинна травма та інтелектуальна лінь». Режисерка й дослідниця театру ґрунтовно розбирає глибинну колонізаційну травмованість європейських суспільств, яка провокує інтелектуальну лінь, що грає на руку імперіям;

  • Марія Олекса Єщенко. «Нотр-Дам: тріумфальне повернення». Величний собор повертається до життя після п’яти років реконструкції, що знадобилася після страшної пожежі 2019-го. Репортаж з церемонії відкриття, яку подивилися майже чотири мільйони телеглядачів;

  • Віталій Ткачук. «Неспортивне золото». Розбиралися, чому цьогорічний Чемпіонат України зі спортивної гімнастики обійшовся в рази дорожче, ніж торішній;

Фото: Міністерство відновлення України

  • Анна Стешенко. «Легітимний без виборів». Улюблена тема російських пропагандистів. Знімаємо питання про легітимність президента за неможливості провести вибори;  

РК-360МЦ 'Нептун'
Фото: defence-ua.com
РК-360МЦ 'Нептун'

  • Кирило Данильченко ака Ронін. «Довга рука для України».  Як США та ЄС нарощують інвестиції в український ВПК. Настав час масштабувати пілотні проєкти, які, імовірно, виявилися успішними;

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