Після п’яти років реконструкції улюблений собор французів знову відкрив свої двері. Це стало можливим завдяки титанічним зусиллям сотень людей різних професій, які повернули споруду до життя після страшної пожежі 15 квітня 2019 року. Радість для французів, політичний туз для президента Макрона і гордість вірян – Нотр-Дам знову постав у всій красі.

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Церемонія відкриття собору Паризької Богоматері поступилася популярністю хіба що Олімпійським іграм. Її подивились майже чотири мільйони телеглядачів, а чотири тисячі людей зібрались вздовж периметра безпеки коло собору і стежили за церемонією на великих екранах.

Емманюель Макрон зібрав у французькій столиці п’ять десятків голів держав, поміж яких Дональд Трамп та Володимир Зеленський, і сотні інших почесних гостей з різних куточків планети. Парижу майстерно вдалося впоратися з неабияким викликом – створити церемонію, в якій гармонійно поєдналось сакральне, політичне і світське.

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Нотр-Дам: три обличчя одного свята

Дощова і вітряна погода у Парижі не зіпсувала настрій півтори тисячі людей, яким пощастило стежити за церемонією всередині нефу Нотр-Дама. Окрім політиків, тут зібралися віряни ста шести паризьких парафій. Після того, як гості розмістились всередині, архієпископ Парижа Лоран Ульріх здійснив три серії ударів посохом по центральних воротах собору. У відповідь на кожну серію ударів йому відповідав співом дитячий хор Нотр-Даму, заснований 850 років тому (через десять років після відкриття собору). Після цього символічного «діалогу», який вразив своєю витонченою ритмікою, архієпископ розчинив ворота собора, знаменуючи цим початок церемонії під звуки вісімнадцяти дзвонів, які вдалося врятувати під час пожежі.

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Релігійний вступ поступився місцем показові короткого фільму з кадрами пожежі, після чого під багатохвилинні оплески до нефу зайшла пожежна бригада, яка працювала у столиці у той вечір. На фасаді собору у цей момент засяяли великі літери MERCI – “дякуємо”, і в очах гостей забриніли перші сльози, яких у цей емоційний та сповнений сенсів для Парижа вечір було так само багато, як і посмішок.

«Це був урок крихкості для всіх нас», сказав у своїй промові Емманюель Макрон, згадуючи трагічний вечір 15 квітня 2019 року. «Ми побачили, на що здатні великі нації: здійснювати неможливе», додав французький президент, перераховуючи довгий список професій, які долучилися до реставрації Нотр-Даму. Кілька разів лідер Франції підкреслив, наскільки Нотр-Дам є метафорою того, чим має стати світ – місцем братерства і взаємодопомоги. У цій фразі відчулася не тільки алюзія на війну в Україні та на Близькому Сході, але й натяк на поточну політичну ситуацію у самій Франції, де нещодавно впав уряд після серії невдалих рішень, в тому числі самого президента.

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Політична частина знову плавно перетекла у релігійну, яка знаменувалася пробудженням оргáну Нотр-Дама з його відреставрованими вісьмома тисячами труб, що вперше за п’ять років наповнили своїм урочистим звучанням стіни нефу. Нотр-Дам – це в першу чергу собор вірян, де до пожежі регулярно відбувалися богослужіння. Після повторного освячення вівтаря монумент знову повернувся до своєї головної ролі і відкрився цієї неділі для першої публічної месси.

Святкування завершились світською частиною, а саме – концертом французьких зірок і кількох міжнародних гостей, на кшталт Вільямса Фаррелла з госпел-хором на площі навпроти собору, щоправда не наживо, а у записі на телебаченні, через несприятливу погоду у вечір самої церемонії.

Сага реконструкції: п’ять років зусиль та полеміки

Над відновленням Нотр-Даму за останні п’ять років працювало дві тисячі людей, від каменярів до скульпторів, від живописців до керівників будівельних робіт і архітекторів, які очистили і відреставрували еквівалент сорока двох квадратних кілометрів – таку площу складають зібрані разом рівні собору. Кілька разів поставало питання балансу між збереженням історичного обличчя Нотр-Даму та бажанням модернізувати споруду, аби додати нотку сучасності.

Та ще до того, як почалися власне реставраційні роботи, першою проблемою для Парижа стало забруднення повітря свинцем, з якого було виготовлене покриття собору. Близько чотирьох тисяч пластин розплавилися від пожежі та викидали токсичні випари у повітря впродовж кількох тижнів. Щоб усунути небезпеку, пожежникам та реставраторам довелося провести деконтамінацію біля собору та впровадити суворі правила безпеки для захисту робітників, які працювали на будівельному майданчику. На очисні роботи та усунення безпосередніх наслідків пожежі пішов майже рік. Лише після цього, з великими перервами через пандемію коронавірусу, яка почалася у 2020 році, через півтора роки після пожежі, вдалося приступити до самої реставрації.

Оскільки пожежа знищила шпиль, всю покрівлю собору та частину склепіння, усе це довелося відновлювати майже з нуля. В цей момент постало питання: повератати цим частинам собору історичний вигляд, або ж додавати елементи сучасності?

Фото: EPA/UPG Реконструкція Нотр-Дам

Найбільше суперечок велося щодо відбудови шпиля, його навіть пропонували замінити на версію зі скла, металу та додати сонячні панелі. Після тривалих дебатів влада вирішила дотримуватися історичної автентичності й відновити знаменитий 96-метровий шпиль за реставраційним проєктом середини XIX ст. Ежена Віолле-ле-Дюка: з основною із дубових балок, покриттям з мідних листів та з металевим хрестом.

Не менше полеміки викликав і вибір матеріалів. Загалом для дерев'яних конструкцій даху знадобилося майже дві тисячі дубів (еквівалент двадцяти кубічних кілометрів деревини) що розлютило французьких «зелених» активістів, які стали на захист природних ресурсів країни. Однак, прихильників автентичності виявилось більше, і дуб, як матеріал, використаний під час історичного будівництва, був обраний цього разу також.

Фото: EPA/UPG Вітражі Норт-Дам

Фото: EPA/UPG Вітражі Нотр-Дам

Досі невирішеним лишається питання вітражів. Їх у соборі сто двадцять, і саме через них до нефу потрапляє світло, створюючи неповторну атмосферу сакральності та затишку. Під час пожежі вони не постраждали, але шість із них планують замінити на сучасні витвори, аби підкреслити нову епоху для собору та оновити ефект гри світла всередині завдяки новій кольоровій гамі. Однак, ця ідея зустріла неабиякий спротив. Майже 260 000 людей, поміж яких чамало публічних осіб, підписали петицію за збереження старих вітражів. Остаточний вердикт буде винесено лише у 2026 році.

Щедрість меценатів та продовження розслідування

Збір коштів для реставрації собору став прикладом неабиякої щедрості. За п'ять років зібрали понад 846 мільйонів євро від 340 тисяч меценатів, як відомих публічних осіб, так і пересічних людей, із 150 країн світу. Найбільший внесок зробили три найбагатші французькі родини – Арно (група LVMH) та Бетанкур (власники L’Oréal) пожертвували по 200 мільйонів євро, родина Піно (холдинг Kering з такими брендами як Гуччі та Сен-Лорен) і фонд TotalEnergies (видобуток газу і нафти) додали ще по 100 мільйонів.

Якщо ж говорити про розслідування причин пожежі, то воно досі триває. Основними версіями залишаються погано загашений недопалок або електрична несправність. Річ у тому, що на момент пожежі на даху собору проходили заплановані реставраційні роботи. Пізніше виявили недоліки у системі безпеки собору, включно з затримкою в активації сигналізації та проблемами електромережі одного з ліфтів. Хоча ці фактори могли сприяти швидкому поширенню вогню, їх не визнали причиною трагедії. Кримінальну складову пожежі було виключено.

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Реставрація Нотр-Даму стала наймасштабнішим реставраційним проектом у Франції за останнє століття, який вийшов за рамки відновлення архітектурної спадщини. Від розчищення уламків до роботи над деталями готичних споруд — кожен етап продемонстрував колективні зусилля тисяч людей із різних країн і професій, які допомогли скомбінувати історію та сучасність, аби розпочати новий розділ життя собору.

«Будівництво століття» у цифрах

Фото: LB.ua

Що збудували з нуля у точній відповідності:

Шпиль собору, створений Еженом Віоле-ле-Дюком та інавгурований 15 серпня 1859 року: 500 тонн дерев’яних конструкцій та 250 тонн свинцевих плит

Частина обваленого склепіння

Що відреставрували:

Статуя півня із позолоченої міді, встановлена у 1859 році

Північний, південний і західний фронтони

5 великих химер на південній вежі, створених Еженом Віоле-ле-Дюком

Хрест вівтарної частини

Підлога нефу

Трансепт

Вітражі XIX століття

8 000 труб органу, найбільшого у Франції, демонтували та очистили

Протипожежні технології:

Система пожежогасіння з розпилювачами у дерев'яних конструкціях

Дві протипожежні зони, теплові камери

1 пункт безпеки та 1 пункт пожежного нагляду у пресвітерії

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації

Фото: EPA/UPG Відкриття Нотр-Дам після реставрації