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DakhTrio випустило альбом «Тичина: Феномен доби»

Він містить 11 композицій, створених за віршами поета.

6 грудня відбувся реліз альбому музично-театрального гурту DakhTrio «Тичина: Феномен доби». Альбом містить 11 композицій (серед яких сингли «Тополі» та «Універсали»), створені за поезіями Павла Тичини.

Крім вокалу, у записі задіяні фортепіано, контрабас, саксофон, тромбон, віолончель, гонг та бубон. Обкладинку до альбому створив Марко Галаневич. Це другий альбом з трилогії колективу за віршами українських поетів. Перший, «Стус: Перехожий», вийшов 2021 року. 

Обкладинка до альбому «Тичина: Феномен доби»
Фото: facebook/dakhtrio
Обкладинка до альбому «Тичина: Феномен доби»

“Павло Тичина – перший в Україні поет-модерніст, творчість якого пронизана народним фольклором, християнською вірою і відчаєм часу, – коментують представники гурту. – Композиції в альбомі різні на стільки ж, на скільки до невпізнання змінювався стиль поета через його відношення до трасформацій світового контексту”. 

DakhTrio
Фото: скрін відео
DakhTrio

Про DakhTrio: 

  • Музичний проєкт акторів театру «ДАХ», який створює нетипові музичні твори на поезії українських поетів. Їх тривалість яких може сягати до 15 хвилин, черз що їх називають «подорожі».
  • Тріо визначає свою справу як «витягання поетів з домовин шкільної програми», щоб завдяки ним, зрозуміти хто ми такі і куди ми ідем. 
  • Проєкт існує з 2020 року і складається з трьох учасників: Софії Баскакової, Володимира Руденка та Ігоря Димова. 
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