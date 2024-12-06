DakhTrio випустило альбом «Тичина: Феномен доби»

6 грудня відбувся реліз альбому музично-театрального гурту DakhTrio «Тичина: Феномен доби». Альбом містить 11 композицій (серед яких сингли «Тополі» та «Універсали»), створені за поезіями Павла Тичини.

Крім вокалу, у записі задіяні фортепіано, контрабас, саксофон, тромбон, віолончель, гонг та бубон. Обкладинку до альбому створив Марко Галаневич. Це другий альбом з трилогії колективу за віршами українських поетів. Перший, «Стус: Перехожий», вийшов 2021 року.

Фото: facebook/dakhtrio Обкладинка до альбому «Тичина: Феномен доби»

“Павло Тичина – перший в Україні поет-модерніст, творчість якого пронизана народним фольклором, християнською вірою і відчаєм часу, – коментують представники гурту. – Композиції в альбомі різні на стільки ж, на скільки до невпізнання змінювався стиль поета через його відношення до трасформацій світового контексту”.

Фото: скрін відео DakhTrio

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