Композитор Роман Григорів випустив альбом, зіграний на каркасі снаряду від російського “Урагана”

Альбом складається з композицій для ракети з оркестром, з електронікою, з голосом.

Фото: spotify альбом Irrenaissance

Композитор Роман Григорів разом із композиторкою Оленою Шикіною випустили альбом Irrenaissance, музика якого зіграна на відпрацьованому касетному снаряді РСЗВ «Ураган». Григорів став автором ідеї й музики та виконав партію ракети; Шикіна написала та виконала партію електроніки. До запису також долучились Антоній Баришевський (фортепіано), Андрій Кошман (голос), Марічка Штирбулова (голос).

Реліз альбому Irrenaissance доступний на платформах Spotify, YouTube Music, Amazon Music. Він складається з 12 треків, серед них – композиції для ракети соло, для ракети з оркестром, для ракети з електронікою, для ракети і голосу. Альбом завершує композиція Gloria in excelsis Deo для голосу та фортепіано – єдина, де не звучить ракета.

Фото: скрін відео Марічка Штрибулова та Роман Григорів. Запис в Андріївській церкві

«З одного боку, ірренесанс — це про відродження та деколонізацію української культури у контексті війни, з іншого боку, ірренесанс — це щось протилежне до ренесансу, – розповів Григорів виданню The Claquers. – Бо який може бути ренесанс сьогодні, зіграний на ракеті? Від початку повномасштабної війни ми відроджуємося як суспільство, відроджується наша культура, неколоніальне мистецтво. Але це відродження виходить зі смерті. Тож головна мета альбому — вкотре нагадати світові, що в Україні досі триває розв’язана Росією геноцидна війна».

За словами композитора, головними майданчиками для виконання цієї музики повинні бути саміти НАТО та засідання радбезу ООН.

Раніше Роман Григорів вже використовував російський снаряд як джерело звуку: три композиції для ракети у супроводі камерного оркестру, записані разом із ансамблем «Київська Камерата» в Андріївській церкві у 2023 році, увійшли до альбому Irrenaissance.

Композитор виконував перформанс з грою на снаряді в Івано-Франківську на бізнес-форумі (2023), у Берліні на конференції Ukraine Recovery Conference (2024) та в Оксфорді у в Бленгеймському Палаці на запрошення Oxbridge Foundation (2024).

Фото: facebook/khanenkomuseum опера GENESIS

В опері GENESIS (2022) композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка, прем’єра якої відбулась у Музеї Ханенків, в одній зі сцен було задіяне розбите фортепіано, в яке влучила ракета.

На 60-й Венеційській бієнале у проєкті Pinchuk Art Centre скульпторка Жанна Кадирова представила інсталяцію "Російське сучасне бароко", в якій наростила труби органа відстріляними російськими ракетами. На органі протягом трьох днів виконували музику. Зараз цю інсталяцію можна побачити на львівському залізничному вокзалі: до 22 січня щотижня на органі гратимуть українські та закордонні музиканти.