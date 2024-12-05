Її можна побачити у Музеї війни до кінця січня.

У київському Музеї війни запрацювала виставка “Українська ялинкова прикраса: від ХІХ століття і до сьогодення”.

Традиція прикрашати різдвяне дерево зʼявилося в Україні в ХІХ столітті. Вона нерозривно повʼязана з європейським контекстом, зберігаючи при цьому свою унікальну національну самобутність. На ялинку вішали смаколики, горішки, цукерки, свічки та перші іграшки із картону, паперу та скла. Після жовтневого перевороту та закріплення радянської влади на території України, Різдво стало забороненим, а з ним і будь-які різдвяні традиції, і лише у 1935 році офіційно запровадили свято Нового Року. Це був час розквіту ялинкової прикраси, відкривалися цілі артілі, які створювали ялинкові іграшки.

Фото: Музей війни

Виставка представляє колекцію українських ялинкових прикрас різних періодів. В експозиції є перші ялинкові прикраси ХІХ та початку ХХ століття, іграшки часів Першої світової війни, перші фігурні скляні прикраси, фігурки Святого Миколая ХІХ - початку ХХ ст., сучасні вироби з авторськими ручними розписами. А також скляні, ватні, дротові, картонажні, лавсанові іграшки різних періодів, країн та континентів.

Виставка працюватиме до 31 січня (крім 7 грудня). Кураторка – Марина Лукʼянова.

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни