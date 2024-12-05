Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаКультура

У Києві відкрили виставку історичних ялинкових прикрас

Її можна побачити у Музеї війни до кінця січня.

У Києві відкрили виставку історичних ялинкових прикрас
Фото: Музей війни

У київському Музеї війни запрацювала виставка “Українська ялинкова прикраса: від ХІХ століття і до сьогодення”. 

Традиція прикрашати різдвяне дерево зʼявилося в Україні в ХІХ столітті. Вона нерозривно повʼязана з європейським контекстом, зберігаючи при цьому свою унікальну національну самобутність. На ялинку вішали смаколики, горішки, цукерки, свічки та перші іграшки із картону, паперу та скла. Після жовтневого перевороту та закріплення радянської влади на території України, Різдво стало забороненим, а з ним і будь-які різдвяні традиції, і лише у 1935 році офіційно запровадили свято Нового Року. Це був час розквіту ялинкової прикраси, відкривалися цілі артілі, які створювали ялинкові іграшки. 

Фото: Музей війни

Виставка представляє колекцію українських ялинкових прикрас різних періодів. В експозиції є перші ялинкові прикраси ХІХ та початку ХХ століття, іграшки часів Першої світової війни, перші фігурні скляні прикраси, фігурки Святого Миколая ХІХ - початку ХХ ст., сучасні вироби з авторськими ручними розписами. А також скляні, ватні, дротові, картонажні, лавсанові іграшки різних періодів, країн та континентів. 

Виставка працюватиме до 31 січня (крім 7 грудня). Кураторка – Марина Лукʼянова.

Фото: Музей війни
Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Фото: Музей війни

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies