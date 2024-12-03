Український Дім відкриває виставку “Наїв вільний”

12 грудня Національний центр «Український Дім» презентує виставку «Наїв вільний».

Проєкт представить понад 300 унікальних творів українського наївного мистецтва з колекції Фонду Миколи Бабака.

Микола Бабак – художник, представник “Нової хвилі”. Відомий участю у 51-й Венеційській бієнале (2005) з проєктом «Діти твої, Україно» та роботою у тандемі Бабак-Матвєєв спільно з художником Євгеном Матвєєвим. Колекція Фонду Миколи Бабака нараховує більше 10000 артефактів (народна ікона Середньої Наддніпрянщини 18-20 ст., народна картина 20 ст., Сільська фотографія 19-20 ст., скрині, вишитий одяг та текстиль, гончарство та скло, інші вжиткові речі).

Виставка працюватиме до 2 лютого. Куратори: Микола Бабак, Тетяна Волошина, Вероніка Ганєчко, Аліса Гришанова. Науковий консультант: Олександр Найден.