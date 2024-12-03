Академія наук України: “Наукова думка” житиме, але в іншому форматі

“Наукова думка” не мала поліграфічної бази і лише замовляло друк своїх видань іншим видавництвам, пояснили в НАН.

Національна академія наук (НАН) розповіла, що сталося з академічним видавництвом “Наукова думка” і плани щодо академічного книговидання в Україні.

Як зазначили в НАН, видавництво “Наукова думка” вирішили ліквідувати задля оптимізації та підвищення ефективності діяльності з підготовки та випуску науково-видавничої продукції.

“Наукова думка” - це госпрозрахункове підприємство без поліграфічної бази, яке замовляло друк своїх видань іншим видавництвам, що здорожувало друковану продукцію і подовжувало терміни її випуску”, - йдеться у повідомленні.

Тому доцільно, щоби видавничі проєкти НАН реалізувала юридична особа, яка зможе використовувати сучасне поліграфічне обладнання та наявні висококваліфіковані кадри.

На сьогодні у видавничому домі “Академперіодика”, який має власну поліграфічну базу із сучасним цифровим обладнанням, працюють уже 11 співробітників “Наукової думки”, серед них 5 наукових редакторів.

Також зараз в НАН розглядаються питання про нову назву діючого видавництва та можливості збереження бренду “Наукова думка”.