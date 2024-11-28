У Києві пройде шостий фестиваль “Дні есеїстики”

9-12 грудня у Києві у приміщенні Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs] відбудеться шостий фестиваль "Дні есеїстики". Про це повідомила пресслужба Українського ПЕН.
У межах фестивалю заплановані дискусії, лекції та розмови з українськими авторами-есеїстами. Тематика — "Цінність тяглості". Кураторка "Днів есеїстики" 2024 – журналістка та книжкова оглядачка Орися Грудка.
Фестиваль “Дні есеїстики”покликаний популяризувати жанр есею, привертати увагу до творчості найвідоміших авторів-есеїстів, а також вводити українську есеїстику в загальносвітовий контекст. Фестиваль проводиться щороку в межах Премії імені Юрія Шевельова.
Усі події фестивалю можна буде переглянути онлайн – на Facebook-сторінках його організаторів, Українського ПЕН та Києво-Могилянської Бізнес-Школи.
Програма фестивалю “Дні есеїстики”-2024:
- 9 грудня (понеділок)
Серія авторських лекцій
17:00 — Остап Сливинський. Лекція “Homo peregrinus. Есей як подорож і подорож як есей”
18:15 — Борис Філоненко. Лекція “Комар Шевельова. Есеїстика та сучасне мистецтво”
19:30 — Богдан Коломійчук. Лекція “Творчість на межі”
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування подій, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.
- 10 грудня (вівторок)
17:00 — Олександр Савчук. Лекція “Юрій Шевельов: нерустикальна українськість”
18:30 — Дискусія “Есеїстика у часі великих зрушень”
Учасники: Катерина Зарембо, Андрій Любка (онлайн), Артем Чех, Мирослав Лаюк.
Модераторка: Оксана Форостина
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування подій, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.
- 11 грудня (середа)
18:00 — Розмова “Есей як джаз: пам’яті Олега Лишеги”
Учасники: Тарас Пастух, Богдана Матіяш, Юрко Прохасько
Модераторка: Роксоляна Свято.
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування події, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.
- 12 грудня (четвер)
17:00 — Розмова про кіноесеїстику та межі візуального
Учасники: Ірина Цілик, Дар’я Бадьйор, Сергій Ксаверов, Марія Стоянова (онлайн).
Модераторка: Ірина Славінська
Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування події, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.
- 16 грудня (понеділок)
18:00 — Презентація книжки “Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики”
27 знаних есеїстів, письменників, журналістів та дослідників міркують про відкритий, невловимий і засадниче суб’єктивний жанр есею. Видання є підсумком п’яти років фестивалю “Дні есеїстики”, започаткованого у 2018 році. Книжка вийде у світ у грудні 2024 року у видавництві “Дух і Літера” в серії “Бібліотека Українського ПЕН” і серії Києво-Могилянської Бізнес-Школи “Ще”, упорядниця — Орися Грудка.
Адреса презентації: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).
Для відвідування події, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.
- 17 грудня (вівторок)
18:00 – Церемонія нагородження лауреата Премії імені Юрія Шевельова 2024 року.