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У Києві пройде шостий фестиваль “Дні есеїстики”

Фестиваль відбудеться 9-12 грудня в межах Премії імені Юрія Шевельова.

У Києві пройде шостий фестиваль “Дні есеїстики”
Фото: ПЕН

9-12 грудня у Києві у приміщенні Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs] відбудеться шостий фестиваль "Дні есеїстики". Про це повідомила пресслужба Українського ПЕН. 

У межах фестивалю заплановані дискусії, лекції та розмови з українськими авторами-есеїстами. Тематика — "Цінність тяглості". Кураторка "Днів есеїстики" 2024 – журналістка та книжкова оглядачка Орися Грудка.

Фестиваль “Дні есеїстики”покликаний популяризувати жанр есею, привертати увагу до творчості найвідоміших авторів-есеїстів, а також вводити українську есеїстику в загальносвітовий контекст. Фестиваль проводиться щороку в межах Премії імені Юрія Шевельова.

Усі події фестивалю можна буде переглянути онлайн – на Facebook-сторінках його організаторів, Українського ПЕН та Києво-Могилянської Бізнес-Школи.

Програма фестивалю “Дні есеїстики”-2024:

  • 9 грудня (понеділок) 

Серія авторських лекцій

17:00 — Остап Сливинський. Лекція “Homo peregrinus. Есей як подорож і подорож як есей”

18:15 — Борис Філоненко. Лекція “Комар Шевельова. Есеїстика та сучасне мистецтво”

19:30 — Богдан Коломійчук. Лекція “Творчість на межі”

Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).

Для відвідування подій, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.

  • 10 грудня (вівторок)

17:00 — Олександр Савчук. Лекція “Юрій Шевельов: нерустикальна українськість”

18:30 — Дискусія “Есеїстика у часі великих зрушень”

Учасники: Катерина Зарембо, Андрій Любка (онлайн), Артем Чех, Мирослав Лаюк.

Модераторка: Оксана Форостина

Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди). 

Для відвідування подій, будь ласка, заповніть реєстраційну форму. 

  • 11 грудня (середа)

18:00 — Розмова “Есей як джаз: пам’яті Олега Лишеги”

Учасники: Тарас Пастух, Богдана Матіяш, Юрко Прохасько

Модераторка: Роксоляна Свято.

Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).

Для відвідування події, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.

  • 12 грудня (четвер)

17:00 — Розмова про кіноесеїстику та межі візуального

Учасники: Ірина Цілик, Дар’я Бадьйор, Сергій Ксаверов, Марія Стоянова (онлайн).

Модераторка: Ірина Славінська

Адреса: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди). 

Для відвідування події, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.

  • 16 грудня (понеділок) 

18:00 — Презентація книжки “Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики”

27 знаних есеїстів, письменників, журналістів та дослідників міркують про відкритий, невловимий і засадниче суб’єктивний жанр есею. Видання є підсумком п’яти років фестивалю “Дні есеїстики”, започаткованого у 2018 році. Книжка вийде у світ у грудні 2024 року у видавництві “Дух і Літера” в серії “Бібліотека Українського ПЕН” і серії Києво-Могилянської Бізнес-Школи “Ще”, упорядниця — Орися Грудка. 

Адреса презентації: м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, kmbs big space (вхід з вул. Сковороди).

Для відвідування події, будь ласка, заповніть реєстраційну форму.

  • 17 грудня (вівторок)

18:00 – Церемонія нагородження лауреата Премії імені Юрія Шевельова 2024 року.

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