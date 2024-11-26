Стали відомі імена переможців першого конкурсу воєнної літератури «4.5.0.»

Журі визначило переможців першого конкурсу воєнної літератури «4.5.0.».

Як ідеться на сайті Міжнародного фонду «Відродження», конкурс фонд проводив у співпраці з видавництвом Старого Лева.

Для участі літератори з-поміж військових і ветеранів подали 271 заявку у чотирьох номінаціях. Члени журі не знали імен авторів та оцінювали твори, зважаючи лише на їхню художню цінність.

У жанрі «Оповідання» переможцями стали:

Аліна Сарнацька; Віктор Шепелєв; Валерій Пузік.

«Поезія»:

Павло Вишебаба; Валерій Пузік; Надія Гарань та Ігор Мітров.

«Есе»:

Антон Дробович; Олексій Юрченко; Олег Андрос.

«Щоденники»:

Артем Попик; Ігор Семак; Олександр Жуган та Юлія Матвієнко.

Крім того, журі визначило твори фіналістів, що увійдуть до друкованої збірки на основі конкурсу. Вони вийде друком у видавництві Старого Лева у 2025 році.