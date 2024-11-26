Стали відомі імена переможців першого конкурсу воєнної літератури «4.5.0.»

Журі визначило переможців першого конкурсу воєнної літератури «4.5.0.».
Як ідеться на сайті Міжнародного фонду «Відродження», конкурс фонд проводив у співпраці з видавництвом Старого Лева.
Для участі літератори з-поміж військових і ветеранів подали 271 заявку у чотирьох номінаціях. Члени журі не знали імен авторів та оцінювали твори, зважаючи лише на їхню художню цінність.
У жанрі «Оповідання» переможцями стали:
- Аліна Сарнацька;
- Віктор Шепелєв;
- Валерій Пузік.
«Поезія»:
- Павло Вишебаба;
- Валерій Пузік;
- Надія Гарань та Ігор Мітров.
«Есе»:
- Антон Дробович;
- Олексій Юрченко;
- Олег Андрос.
«Щоденники»:
- Артем Попик;
- Ігор Семак;
- Олександр Жуган та Юлія Матвієнко.
Крім того, журі визначило твори фіналістів, що увійдуть до друкованої збірки на основі конкурсу. Вони вийде друком у видавництві Старого Лева у 2025 році.