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Стали відомі імена переможців першого конкурсу воєнної літератури «4.5.0.»

У чотирьох номінаціях була 271 заявка.

Стали відомі імена переможців першого конкурсу воєнної літератури «4.5.0.»
конкурс воєнної літератури

Журі визначило переможців першого конкурсу воєнної літератури «4.5.0.».

Як ідеться на сайті Міжнародного фонду «Відродження», конкурс фонд проводив у співпраці з видавництвом Старого Лева.

Для участі літератори з-поміж військових і ветеранів подали 271 заявку у чотирьох номінаціях. Члени журі не знали імен авторів та оцінювали твори, зважаючи лише на їхню художню цінність.

У жанрі «Оповідання» переможцями стали:

  1. Аліна Сарнацька;
  2. Віктор Шепелєв;
  3. Валерій Пузік.

«Поезія»:

  1. Павло Вишебаба;
  2. Валерій Пузік;
  3. Надія Гарань та Ігор Мітров.

«Есе»:

  1. Антон Дробович;
  2. Олексій Юрченко;
  3. Олег Андрос.

«Щоденники»:

  1. Артем Попик;
  2. Ігор Семак;
  3. Олександр Жуган та Юлія Матвієнко.

Крім того, журі визначило твори фіналістів, що увійдуть до друкованої збірки на основі конкурсу. Вони вийде друком у видавництві Старого Лева у 2025 році.

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