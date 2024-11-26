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МЗС Литви викликало російського повіреного і вручило ноту протесту через воєнні злочини Росії в Україні

Литовська сторона, зокрема, обурена розстрілами українських військовополонених, які здійснюють росіяни.

МЗС Литви викликало російського повіреного і вручило ноту протесту через воєнні злочини Росії в Україні
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

26 листопада  МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ.

Як ідеться на сайті литовського відомства, Олександру Йолкіну вручили ноту протесту. Так Литва відреагувала на воєнні злочини Росії в Україні.

«Оскільки Росія продовжує свою агресію проти України і все частіше обстрілює українські міста та їхніх жителів, а також критично важливу інфраструктуру, повідомлення про те, що російські війська розстрілюють беззахисних українських військовополонених та скоюють інші військові злочини, з'являються з тривожною регулярністю. Лише у жовтні-листопаді цього року зафіксовано щонайменше три подібні випадки, жертвами яких стали понад 20 українських військових», - заявило МЗС Литви.

Відомство наголосило, що згідно зі Женевськими конвенціями таке поводження з військовополоненими вважається воєнним злочином. На цьому наголосила литовська сторона на зустрічі з росіянином і підкреслила: якщо російське керівництво та правоохоронні органи не вживуть заходів щодо розслідування та запобігання цим злочинам, то вони будуть вважатися співучасниками. 

Литва вважає, що «розділити відповідальність доведеться і російським дипломатам», які виправдовують військову агресію своєї держави проти України і своїми «активними чи пасивними зусиллями змивають відповідальність РФ за численні воєнні злочини».

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