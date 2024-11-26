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Meta запропонувала Єврокомісії правила щодо захисту підлітків онлайн

Пропозиція передбачає перевірку віку та схвалення батьків на завантаження додатків особами віком до 16 років.

Meta запропонувала Єврокомісії правила щодо захисту підлітків онлайн
Фото: tengrinews.kz

Американський технологічний гігант Meta запропонував Європейській комісії узгоджену систему перевірки віку та стандартів безпеки для додатків і онлайн-сервісів, щоб захистити підлітків у всьому ЄС.

Про це пише видання Financial Times.

Ця пропозиція передбачає перевірку віку та схвалення батьків на завантаження додатків особами віком до 16 років. Відповідно до пропозиції Meta, якщо неповнолітня дитина хоче завантажити додаток, магазини додатків повинні будуть повідомити їхніх батьків. Потім батьки вирішуватимуть, чи схвалювати завантаження.

Компанія також хоче впровадити загальноєвропейські галузеві стандарти для підліткового контенту, що відповідає їхньому віку.

“Узгодження в галузі за типами контенту має враховувати вікові особливості компаній, як це відбувається з іншими медіа, такими як фільми та відеоігри. Крім того, деякі програми, включно з програмами для соціальних мереж, повинні пропонувати інструменти нагляду за підлітками молодше 16 років, які батьки можуть активувати та контролювати”, ‒ йдеться у заяві Meta.

Раніше нова єврокомісарка Хенна Віркунен, відповідальна за технології, назвала захист неповнолітніх “головним пріоритетом” у сфері. За безпеку молоді в Інтернеті також частково відповідають єврокомісар внутрішніх справ Магнус Бруннер і єврокомісар з питань юстиції Майкл МакГрат.

“Європейське регулювання безпеки молоді надто фрагментарне. От чому нам терміново потрібні нові загальноєвропейські правила, які забезпечують послідовний захист підлітків в Інтернеті”, ‒ заявила керівниця відділу безпеки Meta Антігона Девіс.

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Зараз 27 держав-членів ЄС можуть вільно встановлювати власні правила перевірки віку. Євроблок немає загальних стандартів, хоча деякі правила Євросоюзу передбачають посилену перевірку віку для захисту неповнолітніх, включно зі Законом про цифрові послуги (DSA) та Директивою про аудіовізуальні медіапослуги (AVMSD).

Запропоноване положення про матеріали сексуального насильства над дітьми (CSAM), яке наразі обговорюється в Раді ЄС, також значною мірою спирається на ідентифікацію неповнолітніх в Інтернеті, щоб захистити їх від “хижаків”.

  • Раніше у парламенті Австралії представили законопроєкт, який передбачає заборону на користування соцмережами для дітей до 16-річного віку. Згідно з проєктом закону, за порушення вимоги щодо верифікації віку користувачів соціальні мережі будуть змушені платити штрафи у розмірі близько 32 мільйонів доларів. 
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