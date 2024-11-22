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Ілон Маск розкритикував Австралію за обмеження соцмереж для дітей

Мільярдер не вперше гостро висловлюється про уряд країни-континента.

Ілон Маск розкритикував Австралію за обмеження соцмереж для дітей
Ілон Маск
Фото: nzherald.co.nz

Майбутній голова департаменту урядової ефективності Сполучених Штатів Ілон Маск висловив невдоволення представленим у парламенті Австралії законопроєктом, який передбачає заборону на користування соцмережами для дітей до 16-річного віку.

Як пише Reuters, Маск звинуватив уряд країни у спробі створити "запасний варіант для того, щоб контролювати доступ до інтернету всіх австралійців".

Згідно з проєктом закону, за порушення вимоги щодо верифікації віку користувачів соціальні мережі будуть змушені платити штрафи у розмірі близько 32 мільйонів доларів. Маску належить платформа X, раніше відома як Twitter.

Для одного з найбагатших бізнесменів планети, який вважає себе найбільшим у світі борцем за свободу слова, це не перший випадок словесної сутички з австралійською владою. За закон про дезінформацію він назвав уряд країни-континента "фашистами", у відповідь на що прем'єр-міністр Ентоні Албаніз заявив, що Маск - "пихатий мільярдер".

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