Охоронця посольства США у Норвегії затримали за шпіонаж

В Осло поліція затримала чоловіка, що працював охоронцем посольства Сполучених Штатів. Його звинуватили у шпіонажі на користь Росії та Ірану.

Як пише Reuters, громадянин Норвегії, який ще не досяг 30-річного віку, перебував у контакті з розвідками диктаторських країн. При затриманні у нього було вилучено велику кількість цифрових матеріалів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 4 тижні, при чому перший з них шпигун проведе в ізоляторі. Його адвокат не заперечує спілкування підзахисного з іноземними агентами, проте стверджує, що правоохоронці ще мають довести факт передачі будь-яких секретних даних.