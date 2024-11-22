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Охоронця посольства США у Норвегії затримали за шпіонаж

Чоловік збирав інформацію для Росії та Ірану.

Охоронця посольства США у Норвегії затримали за шпіонаж
Поліція Норвегії
Фото: EPA/UPG

В Осло поліція затримала чоловіка, що працював охоронцем посольства Сполучених Штатів. Його звинуватили у шпіонажі на користь Росії та Ірану.

Як пише Reuters, громадянин Норвегії, який ще не досяг 30-річного віку, перебував у контакті з розвідками диктаторських країн. При затриманні у нього було вилучено велику кількість цифрових матеріалів. 

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 4 тижні, при чому перший з них шпигун проведе в ізоляторі. Його адвокат не заперечує спілкування підзахисного з іноземними агентами, проте стверджує, що правоохоронці ще мають довести факт передачі будь-яких секретних даних.  

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