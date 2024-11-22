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Румунія підписала контракт на придбання у США винищувачів F-35

Вартість контракту складає 7,2 млрд доларів.

Румунія підписала контракт на придбання у США винищувачів F-35
Винищувач п'ятого покоління F-35.
Фото: US Air Force

Румунія підписала контракт на придбання у США винищувачів F-35 Lightning II.

Про це повідомляє Romanian Journal.

Рішення Румунії придбати ці передові винищувачі є ключовим кроком у поточній модернізації румунських Збройних сил та зробить значний внесок у довгострокову оборону альянсу НАТО і нашу колективну безпеку”, - зауважила пані посол США в Румунії Кетлін Кавалек.

Вона привітала Румунію із зобов’язанням виділити до 2,5% ВВП на оборонні витрати.

В свою чергу, голова уряду Румунії Марчел Чолаку наголосив, що літаки F-35 значно посилять обороноздатність країни. Він також додав, що угода про придбання F-35 є найбільшим контрактом, підписаним урядом Румунії через Міністерство оборони після 1989 року.

  • У вересні Румунія підписала угоду про позику від Фонду військового фінансування Сполучених Штатів Америки на суму 920 млн доларів.
  • А перед тим Держдепартамент США схвалив продаж Румунії 32 винищувачів F-35 та обладнання орієнтовною вартістю 7,2 млрд доларів.
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