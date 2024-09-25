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Румунія позичила у США 920 млн доларів військового фінансування

Уряд Румунії планує досягти фінансування понад 2 млрд доларів через той самий фінансовий механізм.

Румунія позичила у США 920 млн доларів військового фінансування
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 25 вересня, Румунія підписала угоду про позику від Фонду військового фінансування Сполучених Штатів Америки на суму 920 млн доларів.

Про це повідомляє Digi24.

“Ми розвинемо нові виробничі потужності в Румунії, створимо робочі місця для румунів і знову станемо актуальними з точки зору виробництва військової техніки на регіональному рівні. Водночас ми матимемо доступ до військового обладнання найвищого рівня, яке допоможе нам працювати разом із США та нашими союзниками по НАТО для посилення колективної оборони та стримування загроз для Румунії та країн на східному фланзі Альянсу”, - повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. 

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Він уточнив, що ця угода є лише першим етапом майбутніх проектів.

“Ми також запропонуємо інші стратегічні проекти для оборонної промисловості Румунії, які профільні міністерства знаходяться на глибокій стадії вивчення, щоб ми досягли фінансування понад 2 млрд доларів через той самий фінансовий механізм”, – додав очільник уряду. 

Згідно з угодою, із загальної суми в 920 млн доларів Міністерству національної оборони призначено 700 млн доларів, а Міністерству економіки, підприємництва та туризму ще 220 мільйонів доларів. Угода передбачає нижчі процентні ставки, ніж ті, за якими румунська держава зазвичай позичає гроші.

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