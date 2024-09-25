Politico: зустрічі з Зеленським у розкладі Трампа станом на вчора не було

За даними Politico, кандидат у президенти Дональд Трамп не збирається зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським, який зараз перебуває в США. Станом на вівторок, за словами співробітника кампанії Трампа, зустрічі з українським президентом у розкладі не було.

Минулого тижня республіканець сказав, що "можливо" зустрінеться з Зеленським, коли той поїде до США. Президент України збирався презентувати йому свій план перемоги, як і кандидатці від демократичної партії Камалі Гарріс.

Зеленський говорив, що йому не принципово, в якому форматі говорити з Трампом: особисто чи телефоном.

Цього понеділка Трамп заявив, що Зеленський бажає перемоги Гарріс, а також назвав українського президента найкращим торговцем в історії, маючи на увазі, що після поїздок до Штатів той завжди повертається з наданими Україні коштами.

Окрім того, Трамп сказав, що в разі перемоги "виведе" Штати з війни в Україні.