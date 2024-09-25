Ізраїль продовжив атаки по об'єктах "Хезболли". Ліван заявив про 15 загиблих

У середу Ізраїль продовжив атакувати об'єкти "Хезболли" у Лівані. Нова серія ударів послідувала за запуском балістичної ракети по Тель-Авіву. Ліванська влада повідомила, що сьогодні загинули не менше 15 людей, пише The Telegraph.
Раніше Ізраїль переважно бив по півдню і сходу Лівану, але нині вдарив і по гірській місцевості. За словами міністра охорони здоров'я країни, удар припав на село Юн у горах Шуф, що на південному сході від Бейрута.
Там, за його словами, загинули четверо. Ще троє людей загинули в гірському селі на півночі від Бейрута і восьмеро людей – у південній частині країни.
Також країна уточнила наслідки вибухів пейджерів, що відбулися минулого тижня. Згідно з повідомленням "Хезболли", близько 1500 її членів втратили працездатність, зокрема через ампутації рук.
Загострення бойових дій між Ізраїлем і Ліваному
- Ліван одразу підтримав напад ХАМАС на ізраїльтян і фактично вступив у війну 8 жовтня 2022. Однак бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем інтенсифікувалися у серпні вересні.
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На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. 10 серпня Ізраїль ліквідував ліванського топбойовика, а потім вдарив по південній частині країни. Ліван завдав удару у відповідь. Протягом місяця були взаємні атаки.
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Минулого тижня воєнне протистояння між Ізраїлем і ліванської "Хезболлою" загострилося на тлі масових вибухів пейджерів у бойовиків. Під час першої хвилі вибухів цілями стали приблизно тисячі членів шиїтської ісламістської організації “Хезболла” – від рядових бійців до лідерів.
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Після цього з територію Лівану по Ізраїлю запустили ракети, ізраїльтяни стали бити у відповідь.
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Згодом відбулася друга хвиля вибухів, що торкнулася рацій і радіоприймачів.
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Позавчора Ізраїль провів масштабну атаку на цілі "Хезболли" в Лівані: бив по складах боєприпасів і бойовиках. Ліван заявив про 500 жертв, зокрема дітей та жінок, і близько 1600 поранених. Ізраїль стверджує, що попереджав місцевих перед атаками – про це свідчили й самі ліванці, які отримали повідомлення на мобільні телефони. Удари Ізраїль продовжив і учора. Тисячі ліванців намагалися виїхати подалі від місць ударів.