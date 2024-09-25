Ізраїль продовжив атаки по об'єктах "Хезболли". Ліван заявив про 15 загиблих

У середу Ізраїль продовжив атакувати об'єкти "Хезболли" у Лівані. Нова серія ударів послідувала за запуском балістичної ракети по Тель-Авіву. Ліванська влада повідомила, що сьогодні загинули не менше 15 людей, пише The Telegraph.

Раніше Ізраїль переважно бив по півдню і сходу Лівану, але нині вдарив і по гірській місцевості. За словами міністра охорони здоров'я країни, удар припав на село Юн у горах Шуф, що на південному сході від Бейрута.

Там, за його словами, загинули четверо. Ще троє людей загинули в гірському селі на півночі від Бейрута і восьмеро людей – у південній частині країни.

Також країна уточнила наслідки вибухів пейджерів, що відбулися минулого тижня. Згідно з повідомленням "Хезболли", близько 1500 її членів втратили працездатність, зокрема через ампутації рук.

Загострення бойових дій між Ізраїлем і Ліваному