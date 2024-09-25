У Таїланді від січня реєструватимуть одностатеві шлюби

Таїланд легалізував одностатеві шлюби. Законопроєкт про шлюбну рівність опублікували у Королівській газеті після його схвалення королем Маха Ваджиралонгкорном.

Про це пише АР.

Документ набуде чинності через 120 днів, тобто пари ЛГБТК+ зможуть зареєструвати свій шлюб у січні наступного року. Це зробить Таїланд третьою азійською країною в Азії після Тайваню та Непалу, де дозволені одностатеві шлюби.

Законопроєкт надає повні юридичні, фінансові та медичні права для шлюбних партнерів будь-якої статі. Його схвалила Палата представників у квітні та Сенат червні.

Документ вносить поправки до Цивільного та Господарського кодексу країни, замінюючи слова "чоловіки та жінки" та "особи".

У Бангкоці вже заявили про те, що міська влада буде готова реєструвати одностатеві шлюби, як тільки закон набуде чинності, а організатори Bangkok Pride оголосили, що організують весілля для пар, які бажають зареєструвати шлюб, у перший же день набрання чинності законом.

ЛГБТ-активісти в Таїланді більше десяти років боролися за такі ж права на шлюб, як і гетеросексуальні пари. Хоча з 2015 року закони Таїланду захищають ЛГБТК-людей від більшості видів дискримінації, спроби офіційно закріпити права на шлюб гальмувалися.