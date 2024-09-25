“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
ГоловнаСвіт

У Таїланді від січня реєструватимуть одностатеві шлюби

Країна легалізувала одностатеві шлюби.

У Таїланді від січня реєструватимуть одностатеві шлюби
Тайська пара чоловіків
Фото: EPA/UPG

Таїланд легалізував одностатеві шлюби. Законопроєкт про шлюбну рівність опублікували у Королівській газеті після його схвалення королем Маха Ваджиралонгкорном. 

Про це пише АР.

Документ набуде чинності через 120 днів, тобто пари ЛГБТК+ зможуть зареєструвати свій шлюб у січні наступного року. Це зробить Таїланд третьою азійською країною в Азії після Тайваню та Непалу, де дозволені одностатеві шлюби.

Законопроєкт надає повні юридичні, фінансові та медичні права для шлюбних партнерів будь-якої статі. Його схвалила Палата представників у квітні та Сенат червні.

Документ вносить поправки до Цивільного та Господарського кодексу країни, замінюючи слова "чоловіки та жінки" та "особи". 

У Бангкоці вже заявили про те, що міська влада буде готова реєструвати одностатеві шлюби, як тільки закон набуде чинності, а організатори Bangkok Pride оголосили, що організують весілля для пар, які бажають зареєструвати шлюб, у перший же день набрання чинності законом.

ЛГБТ-активісти в Таїланді більше десяти років боролися за такі ж права на шлюб, як і гетеросексуальні пари. Хоча з 2015 року закони Таїланду захищають ЛГБТК-людей від більшості видів дискримінації, спроби офіційно закріпити права на шлюб гальмувалися. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies