​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Після промови Сікорського на Радбезі ООН російський посол пішов із зали
Після промови Сікорського на Радбезі ООН російський посол пішов із зали
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
ГоловнаСвіт

Японія вперше відправила військовий корабель у Тайванську протоку

Токіо схвалило такий крок, коли Китай заявив про успішний тестувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети у Тихий океан.

Японія вперше відправила військовий корабель у Тайванську протоку
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Японія вперше направила лінкор до Тайванської протоки, щоб “передати повідомлення Китаю”, пише DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

Цей крок, спрямований на утвердження своєї свободи судноплавства, Японія зробила того ж дня, коли Китай заявив про успішний тестувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети у Тихий океан.

Військовий корабель Сил самооборони Японії “Сазанамі” відплив зі Східнокитайського моря в середу вранці та завершив перехід через 10 годин разом з військовими кораблями Австралії та Нової Зеландії.

Минулого тижня китайський авіаносець "Ляонін" вперше пройшов між двома японськими островами поблизу Тайваню. Його супроводжували два есмінці. 

Як інформують медіа з посиланням на анонімні урядові джерела, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда вважає, що відсутність дій після вторгнення Китаю на територію Японії може спонукати Пекін бути наполегливішим.

Водночас міністерство оборони Японії не відразу підтвердило прохід військового корабля.

Пекін посилює спроби домінувати у регіоні

Китай неодноразово заявляв, що візьме Тайвань під свій контроль, а китайський лідер Сі Цзіньпін все частіше заявляє про те, що “об'єднання” є “неминучим”. Пекін, який вважає Тайвань частиною своєї території, також претендує на юрисдикцію над водами, що відокремлюють острів від Китаю.

Однак, відповідно до даних від США та багатьох інших країн, такі патрульні навчання у Тайванській протоці є звичайною справою ‒ з огляду на свободу судноплавства.

Раніше у вересні Німеччина відправила два свої військові кораблі через Тайванську протоку. Пекін звинуватив Берлін у загрозі безпеці в регіоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies