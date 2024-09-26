Японія вперше відправила військовий корабель у Тайванську протоку

Токіо схвалило такий крок, коли Китай заявив про успішний тестувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети у Тихий океан.

Японія вперше направила лінкор до Тайванської протоки, щоб “передати повідомлення Китаю”, пише DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

Цей крок, спрямований на утвердження своєї свободи судноплавства, Японія зробила того ж дня, коли Китай заявив про успішний тестувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети у Тихий океан.

Військовий корабель Сил самооборони Японії “Сазанамі” відплив зі Східнокитайського моря в середу вранці та завершив перехід через 10 годин разом з військовими кораблями Австралії та Нової Зеландії.

Минулого тижня китайський авіаносець "Ляонін" вперше пройшов між двома японськими островами поблизу Тайваню. Його супроводжували два есмінці.

Як інформують медіа з посиланням на анонімні урядові джерела, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда вважає, що відсутність дій після вторгнення Китаю на територію Японії може спонукати Пекін бути наполегливішим.

Водночас міністерство оборони Японії не відразу підтвердило прохід військового корабля.

Пекін посилює спроби домінувати у регіоні

Китай неодноразово заявляв, що візьме Тайвань під свій контроль, а китайський лідер Сі Цзіньпін все частіше заявляє про те, що “об'єднання” є “неминучим”. Пекін, який вважає Тайвань частиною своєї території, також претендує на юрисдикцію над водами, що відокремлюють острів від Китаю.

Однак, відповідно до даних від США та багатьох інших країн, такі патрульні навчання у Тайванській протоці є звичайною справою ‒ з огляду на свободу судноплавства.

Раніше у вересні Німеччина відправила два свої військові кораблі через Тайванську протоку. Пекін звинуватив Берлін у загрозі безпеці в регіоні.