Генпрокурор Угорщини просить Європарламент призупинити депутатську недоторканність опонента Орбана

Генеральний прокурор Угорщини Пітер Полт звернувся до голови Європейського парламенту з проханням призупинити депутатську недоторканність головного політичного опонента прем'єра Орбана депутата Європарламенту Петера Мадяра, передає Reuters.
Полт - прихильник Віктора Орбана, раніше належав до правлячої партії «Фідес». У своєму зверненні до Європарламенту генпрокурор зазначив, що Мадяр нібито вилучив мобільний телефон у людини, яка записала його розмову у барі 21 червня. Тоді депутат спустився до річки Дунай і викинув телефон туди. Згодом пристрій знайшли і повернули власнику. Полт назвав такі дії Мадяра злодійством.
Наразі депутат і офіс голови Європарламенту Роберти Мецоли не дали коментарів із цього приводу.
- Лідер угорської опозиційної партії TISZA Петер Мадяр є серйозним конкурентом для Віктора Орбана у боротьбі за посаду голови уряду. Цього місяця опитування показало, що рейтинг TISZA майже зрівнявся з "Фідес".
- Так, 39% угорців, що впевнені у своєму виборі та хотіли б взяти участь у голосуванні, якби воно відбулося вже зараз, надали б перевагу опозиції. Натомість Орбана та чинну формацію уряду підтримують 43% опитаних.