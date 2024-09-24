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Роберта Мецола: Україна бореться не лише за власне виживання, але і за наші цінності й ідеї

Відповідь демократичних країн на загрози - це лакмусовий тест, наголосила Мецола.

Роберта Мецола: Україна бореться не лише за власне виживання, але і за наші цінності й ідеї
Роберта Мецола
Фото: EPA/UPG

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що Україна бореться не лише за власне виживання, але за ті самі цінності й ідеї, які тримають разом глобальні демократичні спільноти, повідомляє Укрінформ.

“Те, як ми будемо відповідати, - це лакмусовий тест нашого політичної покоління”, - наголосила Мецола під час виступу на щорічному форумі під егідою університету Concordia, що відбувся в межах заходів навколо Генасамблеї ООН.

Президентка Європарламенту підкреслила, що Європа повинна і буде стояти поряд із Україною, так довго, як це буде необхідним.

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“Це не той випадок, не прояв альтруїзму або гучних заяв. Ми стоїмо разом з Україною, тому що ми виступаємо за демократичний світовий порядок. Тому що ми розуміємо, - якщо б план Путіна захопити Київ виявився успішним, - він би не зупинився там. Його агресія була б продовжена, щоб зруйнувати цінності та системи, над будівництвом яких ми якими ми так довго і так напружено працювали”, - сказала політикиня. 

На її думку, на певний час Європа дозволила собі зануритися у хибне почуття безпеки. Тоді здавалося, що лінії кордонів у Європі вже ніколи не перетинатимуть жодні армії, але реальність виявилася іншою.

Мецола наголосила, що демократичному світу не можна відводити погляд від України, але водночас треба зробити все можливе, щоб досягти деескалації напруги на Близькому Сході.

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