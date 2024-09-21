Зеленський: партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї по РФ через страх ескалації

Україна не застосовувала далекобійну зброю на території РФ, адже західні партнери бояться ескалації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами в Києві, пише LB.ua.

"У нас є далекобійна зброя, але не в тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Тим не менш цей пакет в нас є — Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозвіл на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації", — наголосив Президент.

На думку Зеленського, партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї, оскільки вони бояться ескалації.

"Розвідки всього світу говорять одна з одною. І так в часи всіх воєн було. І я думаю, що на цьому рівні вони обмінюються тією чи іншою інформацією. Багато різних факторів, хтось про щось говорить, хтось з кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація", додає Зеленський.

На думку глави держави, президент Джо Байден отримує інформацію від свого оточення щодо ймовірної ескалації. Водночас, не все його оточення так вважає. "І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає".