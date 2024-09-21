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​Зеленський планує зустрітися із обома кандидатами у президенти США

Імовірно, із Трампом він зустрінеться наприкінці вересня. 

​Зеленський планує зустрітися із обома кандидатами у президенти США
Дональд Трамп і Камала Гарріс
Фото: Колаж Financial Times

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися із обома кандидатами на пост президента США: і Камалою Гарріс, і Дональдом Трампом. 

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Києві, пише LB.ua.

За словами глави держави, імовірно, із Трампом він зустрінеться 26-27-го вересня. Він додав, що команди обох країн контактують щодо зустрічі.

"Обов’язково, так. Я бачив його повідомлення у ЗМІ, наші команди у контакті. Головне, щоб час був. Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо", – сказав президент. 

Дату зустрічі із Камалою Гарріс він не назвав, але сказав, що "зустрінеться із нею точно". 

"Я зустрінуся точно з Камалою Харріс і хочу побачити, що вона думає з приводу цього плану Перемоги", – зазначив Зеленський.

Він додав, що у План перемоги включає також і ситуацію після виборів президента США.

"В плані є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена. Але в плані є те, що ми будемо мати іншу ситуацію після листопада. Тобто, в США буде новий Президент. І треба з кожним із претендентів говорити, а як вони до цього ставляться", – наголосив Зеленський і додав, що також щодо Плану перемогу буде "говорити із Конгресом", адже потрібна і їхня підтримка у цьому питанні. 

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