Голова МЗС Польщі назвав свої слова про референдум в Криму частиною “гіпотетичної дискусії”

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував свої слова про можливість проведення референдуму в тимчасово окупованому Росією Криму.
Про це повідомляє PAP.
"На конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – сказав Сікорський журналістам під час візиту до США.
Голова МЗС Польщі підкреслив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".
МЗС України підкреслило, що Крим – це Україна, і жодних компромісів бути не може. У МЗС також назвали неприйнятними пропозиції на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.
- Раніше стало відомо, що на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо майбутнього окупованого Росією Криму.
- На його думку, Крим можна передати під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями. Сікорський припустив, що це могли б відкласти на 20 років.