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Голова МЗС Польщі назвав свої слова про референдум в Криму частиною “гіпотетичної дискусії”

Голова МЗС Польщі підкреслив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України.

Голова МЗС Польщі назвав свої слова про референдум в Криму частиною “гіпотетичної дискусії”
Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував свої слова про можливість проведення референдуму в тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє PAP.

"На конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – сказав Сікорський журналістам під час візиту до США.

Голова МЗС Польщі підкреслив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".

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МЗС України підкреслило, що Крим – це Україна, і жодних компромісів бути не може. У МЗС також назвали неприйнятними пропозиції на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

  • Раніше стало відомо, що на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо майбутнього окупованого Росією Криму.
  • На його думку, Крим можна передати під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями. Сікорський припустив, що це могли б відкласти на 20 років.
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