Голова МЗС Польщі назвав свої слова про референдум в Криму частиною “гіпотетичної дискусії”

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував свої слова про можливість проведення референдуму в тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє PAP.

"На конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – сказав Сікорський журналістам під час візиту до США.

Голова МЗС Польщі підкреслив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".

МЗС України підкреслило, що Крим – це Україна, і жодних компромісів бути не може. У МЗС також назвали неприйнятними пропозиції на тему майбутнього статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.