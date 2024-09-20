Президент Єврокомісії заявила, що вражена високою швидкістю, з якою Україна просувається до членства в ЄС

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн стверджує, що вражена, з якою швидкістю і водночас якістю Україна проходить процес приєднання до Європейського Союзу.

Про це вона сказала у п'ятницю в Києві на пресконференції, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Відкриття кластерів (розділ у переговорах), процес приєднання ґрунтується на заслугах, це дуже складний трудомісткий процес, і я маю сказати, що я глибоко вражена високою якістю і швидкістю, з якою Україна рухається вперед", – констатувала президент Єврокомісії.