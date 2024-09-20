​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
ГоловнаПолітика

Президент Єврокомісії заявила, що вражена високою швидкістю, з якою Україна просувається до членства в ЄС

Наразі триває процес відкриття кластерів (розділів) у переговорах.

Президент Єврокомісії заявила, що вражена високою швидкістю, з якою Україна просувається до членства в ЄС
Урсула фон дер Ляєн

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн стверджує, що вражена, з якою швидкістю і водночас якістю Україна проходить процес приєднання до Європейського Союзу.

Про це вона сказала у п'ятницю в Києві на пресконференції, передає “Інтерфакс-Україна”. 

"Відкриття кластерів (розділ у переговорах), процес приєднання ґрунтується на заслугах, це дуже складний трудомісткий процес, і я маю сказати, що я глибоко вражена високою якістю і швидкістю, з якою Україна рухається вперед", – констатувала президент Єврокомісії.

  • Сьогодні у Києві президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Україні 35 млрд кредиту за рахунок заморожених коштів Росії. Ці кошти підуть на відновлення України. 
  • Зі свого боку, Зеленський заявив, що треба максимально посилити Україну, щоб цього року другий Саміт миру поставив крапку у війні. Також глава держави заявив, що План перемоги України розрахований на швидкі рішення партнерів у жовтні-грудні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies