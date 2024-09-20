ЄС надасть Україні 35 млрд кредиту за рахунок заморожених коштів Росії

Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань країн Group of 7. Про це під час перебування в Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона назвала це великим внесок ЄС у відновлення України. Кошти нададуть у межах кредиту на 50 млрд доларів, який погодили лідери G7.

Кредит погашатимуть за рахунок прибутку від російських заморожених активів.

За словами президента України Володимира Зеленського, ці 35 млрд підуть на енергетику, бомбосховища для учнів, оборону та українську зброю.

"Повне використання російських активів – це просто справедливо, щоб кошти, які заморожені в різних юрисдикціях, почали працювати на захист від агресії Росії", – сказав він.

За словами президента, ці кошти мають запрацювати найближчими місяцями.