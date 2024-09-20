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ЄС надасть Україні 35 млрд кредиту за рахунок заморожених коштів Росії

За рахунок цих коштів відбуватиметься відновлення України. 

ЄС надасть Україні 35 млрд кредиту за рахунок заморожених коштів Росії
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі, Бель
Фото: EPA/UPG

Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань країн Group of 7. Про це під час перебування в Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона назвала це великим внесок ЄС у відновлення України. Кошти нададуть у межах кредиту на 50 млрд доларів, який погодили лідери G7.

Кредит погашатимуть за рахунок прибутку від російських заморожених активів. 

За словами президента України Володимира Зеленського, ці 35 млрд підуть на енергетику, бомбосховища для учнів, оборону та українську зброю.

"Повне використання російських активів – це просто справедливо, щоб кошти, які заморожені в різних юрисдикціях, почали працювати на захист від агресії Росії", – сказав він.

За словами президента, ці кошти мають запрацювати найближчими місяцями.

  • Україна прагне отримати від Росії не лише прибуток від заморожених активів, а й самі активи. 
  • За рахунок російських коштів хочуть проводити відновлення та купувати озброєння, аби відбивати російський напад.
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