ЗМІ: у Польщі заарештували ексадвоката покійного російського олігарха Березовського

Польська влада заарештувала колишнього адвоката покійного російського олігарха Бориса Березовського у рамках розслідування щодо нападів на російських опозиціонерів.

Про це пише Reuters з посиланням на польське радіо RMF FM.

Речник Національної прокуратури підтвердив факт арешту Анатолія Б., але відмовився назвати причину.

Затриманому висунули звинувачення, суд призначив йому арешт на три місяці.

За останні місяці Польща, яка є членом НАТО, заарештувала кількох людей у зв’язку з диверсіями на її території, які, за словами Варшави, були здійснені за наказом Росії.

У квітні двох людей затримали за підозрою в нападі на Леоніда Волкова, старшого помічника покійного російського опозиціонера Олексія Навального.

Березовський, одна з найвпливовіших фігур Росії в 1990-х, посварився з президентом Володимиром Путіним і втік до Лондона в 2000 році, де пізніше отримав політичний притулок.

67-річного магната знайшли мертвим у березні 2013 року з шарфом на шиї у ванній кімнаті розкішного особняка поблизу Лондона. Його родина побоювалася, що його могли вбити вороги в Росії, але британська поліція та судово-медичні експерти прийшли до висновку, що Березовський покінчив життя самогубством.

У березні 2018 року у Лондоні мертвим знайшли близького ділового партнера Березовського Миколу Глушкова. Поліція дійшла висновку, що смерть Глушкова була насильницькою.