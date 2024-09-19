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Туск попередив про фейк щодо підриву протипаводкових валів у країні

Польський прем'єр підкреслив, що поки ще зарано стверджувати, що немає загрози підтоплення Вроцлава.

Туск попередив про фейк щодо підриву протипаводкових валів у країні
Засідання кризової групи уряду Польщі щодо ситуації з повенями на півдні країни
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання кризового штабу у Вроцлаві попередив про появу фейку щодо підриву протипаводкових валів у країні, пише Укрінформ.

Він також розповів, що у зоні стихійного лиха помітили особу у військовій формі, яка їздить на автомобілі з підробленими номерними знаками й попереджає людей про нібито плани підриву таких насипів.

“Виявлено чоловіка, який, переодягнувшись у форму, під виглядом військового ходить по різних місцях і повідомляє, що незабаром підірвуть насипи. Людина їздить на машині з фальшивими номерами, то це вже не весело, не на любительство, а серйозні проблеми”, ‒ зазначив Туск.

Він додав, що у соцмережах зʼявляються фейкові повідомлення про те, що нібито планується підрив протипаводкових насипів.

“Ми нічого ніде не плануємо підривати”, ‒ наголосив глава польського уряду.

Туск підкреслив, що поки ще зарано стверджувати, що немає загрози підтоплення Вроцлава.

Хвиля паводку на річці Одра досягла міста Вроцлав
Фото: EPA/UPG
Хвиля паводку на річці Одра досягла міста Вроцлав

Раніше повідомлялося, що береги річок у Вроцлаві укріплюють мішками з піском. За прогнозами синоптиків, рівень води у річках міста досягне піку сьогодні.

Повені на півдні Польщі, 17 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Повені на півдні Польщі, 17 вересня 2024 року

16 вересня уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені в країні. У Нижній Сілезії, зокрема, прорвало дамбу у водосховищі.

Шторм Борис спричинив найсильнішу повінь за принаймні два десятиліття у Центральній Європі за останній тиждень, забравши життя щонайменше 23 людей в Румунії, Польщі, Австрії та Чехії, і завдавши мільярдні збитки. У Польщі відомо про 7 жертв.

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