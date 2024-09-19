Президент Румунії запропонував створити навчальну базу для тренувань українських морських піхотинців

Об’єкт працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення партнерськими військовими.

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з проханням схвалити створення морської навчальної бази на румунській території для підготовки українських морських піхотинців.

Про це пише Euractiv.

За словами глави Румунії, останні події у війні Росії проти України підкреслили необхідність інтенсифікації та диверсифікації навчання українських збройних сил.

Румунія розмістить цей морський навчальний центр і підтримуватиме підготовку української морської піхоти в межах наявних можливостей. Внески міжнародної спільноти допоможуть підтримувати роботу об’єкта, а Великобританія забезпечить повне фінансування та планову підтримку для його початкового розвитку.

Об’єкт працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення партнерськими військовими. Румунія залишає за собою право відмовитися від зобов'язань у будь-який момент під час навчального процесу або в кінці узгодженого періоду.

Ця ініціатива є частиною ширших зусиль Румунії та інших членів НАТО щодо підтримки та допомоги Україні.

Пропозиція була зроблена в рамках Контактної групи з оборони України (UDCG) – альянсу 57 країн і Європейського Союзу, що підтримує оборону України. Група керує структурованим механізмом, спрямованим на зміцнення морського потенціалу України. Її метою є забезпечення узгодженої координації діяльності та ефективного визначення пріоритетів ресурсів.

Тим часом тренувальні польоти українських пілотів F-16 в Румунії розпочнуться в жовтні.