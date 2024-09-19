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Президент Румунії запропонував створити навчальну базу для тренувань українських морських піхотинців

Об’єкт працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення партнерськими військовими. 

Президент Румунії запропонував створити навчальну базу для тренувань українських морських піхотинців
Клаус Йоганніс
Фото: X/Klaus Iohannis

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з проханням схвалити створення морської навчальної бази на румунській території для підготовки українських морських піхотинців.

Про це пише Euractiv.

За словами глави Румунії, останні події у війні Росії проти України підкреслили необхідність інтенсифікації та диверсифікації навчання українських збройних сил.

Румунія розмістить цей морський навчальний центр і підтримуватиме підготовку української морської піхоти в межах наявних можливостей. Внески міжнародної спільноти допоможуть підтримувати роботу об’єкта, а Великобританія забезпечить повне фінансування та планову підтримку для його початкового розвитку.

Об’єкт працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення партнерськими військовими. Румунія залишає за собою право відмовитися від зобов'язань у будь-який момент під час навчального процесу або в кінці узгодженого періоду.

Ця ініціатива є частиною ширших зусиль Румунії та інших членів НАТО щодо підтримки та допомоги Україні.

Пропозиція була зроблена в рамках Контактної групи з оборони України (UDCG) – альянсу 57 країн і Європейського Союзу, що підтримує оборону України. Група керує структурованим механізмом, спрямованим на зміцнення морського потенціалу України. Її метою є забезпечення узгодженої координації діяльності та ефективного визначення пріоритетів ресурсів.

Тим часом тренувальні польоти українських пілотів F-16 в Румунії розпочнуться в жовтні.

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