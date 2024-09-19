Кількість жертв внаслідок детонації рацій та радіоприймачів у Лівані зросла до 20, понад 450 осіб поранені

Як інформує японська фірма Icom, радіоприймачі, що вибухнули, зняли з виробництва 10 років тому.

Внаслідок вчорашньої детонації рацій та радіоприймачів, які використовують члени угруповання “Хезболли”, у Лівані загинуло 20 осіб і понад 450 отримали поранення, пише The Times.

Видання зазначає, що пристрої були підірвані дистанційно під час очевидної операції ізраїльської розвідки. Напади відбулися наступного дня після вибуху тисяч пейджерів, які використовувала Хезболла, убивши десять дорослих і двох дітей та поранивши майже 3000.

Так, у середу в передмісті Бейрута в руці молодого чоловіка розлетілася рація, коли розпочалася похоронна процесія за дитиною, яка загинула під час вибухів у вівторок.

“Ізраїль офіційно не взяв на себе відповідальність, але джерела в безпеці заявили, що вибухи – справа рук Моссаду, його розвідувального агентства, відомого своїми складними операціями за кордоном”, ‒ йдеться у матеріалі.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант не прокоментував вибухи, але сказав, що після 11 місяців війни проти бойовиків ХАМАС у Смузі Гази “центр ваги” зміщується до північного кордону, звідки “Хезболла” регулярно обстрілює Ізраїль ракетами та дронами.

“Ми на початку нового етапу у війні ‒ це вимагає мужності, рішучості та наполегливості”, ‒ заявив він раніше під час відвідування авіабази.

Додамо, як пише DW, японська фірма Icom, виробник рацій, заявила, що радіоприймачі та батареї, використані під час атаки на бойове угруповання Хезболла в Лівані, підлягали жорстким процедурам експорту та безпеки.

“IC-V82 ‒ це ручний радіоприймач, який вироблявся та експортувався, зокрема на Близький Схід, з 2004 по жовтень 2014 року. Його було знято з виробництва близько 10 років тому, відтоді наша компанія не поставляла його”, ‒ йдеться у заяві кампанії.

“Виробництво акумуляторів, необхідних для роботи головного блоку, також було припинено, а голограма для розрізнення контрафактної продукції не була прикріплена, тому неможливо підтвердити, чи продукт відправлявся з нашої компанії”, ‒ також зазначено у заяві.

Icom додала, що всі її радіоприймачі виробляються в Японії, а експортна програма компанії базується на суворих японських правилах безпеки та контролю за торгівлею, що посилює питання про те, як пристрої могли підробити.