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Галлант: Ізраїль зосереджується на північному фронті

Військові цілі Ізраїлю на півночі – безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок.

Галлант: Ізраїль зосереджується на північному фронті
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про “нову фазу” війни.

Про це повідомляє Times of Israel.

“Центр ваги рухається на північ. Ми відволікаємо сили, ресурси та енергію на північ”, – сказав Галлант.

Зазначається, що сьогодні 98-ма дивізія ЦАХАЛ була розгорнута на півночі Ізраїлю після кількох місяців боїв у Смузі Гази.

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“Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам потрібно адаптуватися. З часом нам знадобиться послідовність, ця війна потребує великої мужності, рішучості та наполегливості”, – зазначив міністр оборони Ізраїлю.

Він наголосив, що військові цілі Ізраїлю на півночі “чіткі та прості: безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок”.

Галлант зауважив, що Ізраїль не забув про заручників і завдання на півдні. 

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