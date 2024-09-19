Галлант: Ізраїль зосереджується на північному фронті

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про “нову фазу” війни.
Про це повідомляє Times of Israel.
“Центр ваги рухається на північ. Ми відволікаємо сили, ресурси та енергію на північ”, – сказав Галлант.
Зазначається, що сьогодні 98-ма дивізія ЦАХАЛ була розгорнута на півночі Ізраїлю після кількох місяців боїв у Смузі Гази.
“Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам потрібно адаптуватися. З часом нам знадобиться послідовність, ця війна потребує великої мужності, рішучості та наполегливості”, – зазначив міністр оборони Ізраїлю.
Він наголосив, що військові цілі Ізраїлю на півночі “чіткі та прості: безпечно повернути мешканців міст на півночі до їхніх домівок”.
Галлант зауважив, що Ізраїль не забув про заручників і завдання на півдні.
- Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.
- Наступного дня, 18 вересня, на півдні Лівану сталася повторна серія вибухів. Цього разу здетонували рації та радіоприймачі, які використовуються "Хезболлою".
- “Хезболла” пообіцяла вжити заходів у відповідь Ізраїлю після вибухів. Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що вибухи пейджерів були "ескалацією", яка призведе Ізраїль лише до "провалу та поразки".