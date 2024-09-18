Бразильці навіть з виборів змогли зробити серіал

Кампанія з виборів мера бразильського Сан-Паулу розпалюється. Під час теледебатів, які транслювали в неділю ввечері «Tv Cultura», кандидат від Соціал-демократичної партії (Psdb) Хосе Луїс Датена завершив жорстку розмову з Пабло Марсалем (від Бразильської партії оновлення праці, PRTB), кинувши в нього стільцем. Марсаль нагадав Датені про те, що останнього звинувачували в сексуальних злочинах, після чого відразу отримав стільцем.

Але навіщо Марсалю, який є одним із лідерів перегонів, за різними опитуваннями (від 19% до 32%) дражнити Датену, в якого лише +-5%? Тут можливі 2 варіанти: або це просто черговий результат стилю поведінки Марсаля, або ж договірняк з метою підвищення рейтингу. І другий варіант є набагато більш імовірним, адже Марсаль відразу ж відкликав свої звинувачення проти Датени з поліції.

Переключення уваги виборців на Марсаля та на його слабкого опонента Датену відвертає увагу від інших кандидатів-лідерів. Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва підтримує Булоса. Болсонару підтримав чинного мера Нуньєса, але після ситуації зі стільцем багато прихильників колишнього президента об’єдналися за Марсаля, захоплені його персоною.

Політтехнологи Марсаля чудово розвернули ситуацію з побиттям на свою користь в соцмережах. Команда Марсаля поділилася відео, на якому він поспішає до лікарні на машині швидкої допомоги з апаратом підтримки дихання. У понеділок він пояснив у соціальних мережах, що відчував біль під час дихання та отримав перелом у нижній частині грудної клітки. На відео в соціальних мережах також показано, як лікар розмовляє з Марсалем на лікарняному ліжку, кажучи йому, що у нього «невелика лінія перелому». Марсаль назвав цей інцидент у соціальних мережах «спробою вбивства» та порівняв його із замахом на Дональда Трампа та з ножовим пораненням колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару напередодні президентських виборів 2018 року. Марсаль перетворив свою інтернет-фандомність і палку риторику на політичний рейтинг, який піднявся в опитуваннях останніми місяцями і тепер змагається з чинним мером Рікардо Нуньєсом і лівим законодавцем Гільєрме Булосом.

Чи говорить після цього хтось про муніципальні програми, благоустрій чи комунальні платежі? Звичайно ж ні. Чи цікавить когось програма Нуньєса, Булоса, чи будь-якого іншого кандидата? Теж ні. Латиноамериканська політика – це серіал з тіктоків та твітів, і виграє той, хто найкраще створює інфоприводи. Взяти навіть президента Аргентини Мілея, який виграв вибори завдяки фабрикам акаунтів у Тік-Ток і відео, де він на площі розмахує бензопилою та матом критикує владу. А на президентських виборах у 2018 в Бразилії діджитал-треш дійшов до того рівня, що суд зобов’язав Болсонару видаляти фейки з соцмереж.

Ідентична ситуація відбуватиметься не тільки в Південній Америці, а й по всьому світу, де є вільний доступ до інтернету, а особливо в країнах, де немає досконалого цифрового контролю. Навіть в Україні наступні передвиборчі кампанії будуть будуватися виключно за рахунок діджитал інструментів. А в РФ вже активно проводяться та успішно фальсифікуються вибори в електронному форматі.