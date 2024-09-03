Лула да Сілва заявив, що “опір” Бразилії Маску має стати прикладом для світу

"Світ не зобов’язаний миритися з ультраправою ідеологією Маска лише тому, що він багатий".

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна має служити прикладом для решти світу щодо того, як поводитися з американським мільярдером Ілоном Маском, пише The Wall Street Journal.

Верховний суд Бразилії раніше призупинив роботу у країні соціальної мережі Х (раніше Twitter), власником якої є Маск.

"Світ не зобов’язаний миритися з ультраправою ідеологією Маска лише тому, що він багатий", ‒ заявив лідер бразильських лівих сил місцевим ЗМІ.

Cуддя Верховного суду Александр де Мораєс "оголосив платформу соціальних мереж поза законом за те, що вона не призупинила облікові записи, які, як він стверджував, містили ворожі висловлювання та дезінформацію”.

Ще до того, як боротися з технологічним мільярдером, де Мораєс отримав репутацію “громовідводу” в бразильських битвах за свободу слова, штрафуючи та забороняючи протягом останніх років компанії соціальних медіа. Бразильські праві також ганьблять його за кримінальне розслідування проти колишнього президента Жаїра Болсонару.

Але заборона на X, яка набула чинності рано вранці в суботу, є одним із його найсміливіших кроків, кажуть юристи. Цей крок розкритикували захисники свободи слова, а також деякі інвестори, стурбовані судовим свавіллям та його можливим впливом на бізнес.

Найбільше занепокоєння серед інвесторів викликало рішення де Мораєса заморозити банківські рахунки Starlink, супутникового інтернет-оператора Маска, щоб гарантувати, що його соціальна мережа сплатить штрафи. Артур Ліра, впливовий лідер нижньої палати Конгресу Бразилії, заявив, що суд ніколи не повинен був вживати заходів проти Starlink лише тому, що компанії мають одного власника, заявивши, що цей крок загрожує створити правову невизначеність у країні.

Ще більше посилюючи напруженість, Starlink відмовився виконувати накази бразильського телекомунікаційного регулятора Anatel щодо запобігання сотням тисяч користувачів доступу до X у країні. Starlink повідомила Anatel, що виконає рішення суду лише після того, як її рахунки будуть розморожені, повідомив регулятор у понеділок.