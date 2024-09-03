Затримали лідера ІДІЛ, який допомагав втікачам із сирійської зв'язниці

Минулого тижня п'ятеро затриманих членів ІДІЛ втекли з ізолятора в Ракці, що у Сирії

США затримали лідера ІДІЛ Халеда Ахмеда аль-Дандала, який допомагав втікачам терористичного угруповання після того, як вони втекли з ізолятора у Сирії.

Про це повідомили у Центральному командуванні США.

Минулого тижня п'ятеро затриманих членів ІДІЛ втекли з ізолятора в Ракці, що у Сирії. Двох утікачів вдалося затримати, але інші троє залишилися на волі. Серед утікачів є двоє росіян, двоє афганців і один лівієць. Затримали росіянина імама Абдулвахеда Ахвана і лівійця Мухаммада Но Мухаммада. Тривають пошуки трьох, які залишаються на волі: Тімора Талбркена Абдаша (росіянин), Шуаба Мухаммада Аль-Абдлі та Атала Халеда Зара (обидва афганці)

Затримали Аль-Дандала через декілька днів після рейду проти ІДІЛ в Іраку, під час якого було поранено семеро військовослужбовців США. За словами американських офіційних осіб, під час операції, проведеної спільно з іракськими силами безпеки, убили 15 бойовиків ІДІЛ.

Стан усіх поранених військовослужбовців стабільний, а одного з поранених евакуювали з регіону для надання додаткової допомоги.

Більше 9000 ув'язнених ІДІЛ утримуються в понад 20 місцях ув'язнення в Сирії. США працюють над репатріацією якомога більшої кількості затриманих, але процес неймовірно повільний. Велика кількість ув'язнених робить заклади утримання мішенню для нападів ІДІЛ, оскільки група намагається звільнити в'язнів.

«Якщо велика кількість цих бойовиків ІДІЛ втече, це створить надзвичайну небезпеку для регіону та за його межами», – зазначив командувач Центрального командування США генерал Ерік Курілла.

У червні Центральне командування США внаслідок авіаудару в Сирії ліквідувало Усаму Джамала Мухаммада Ібрагіма аль-Джанабі, високопоставленого чиновника та посередника ІДІЛ.