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У Фінляндії державна енергокомпанія перейшла з російського на американське ядерне паливо

Чинні контракти з росіянами ще продовжать дотримувати.

У Фінляндії державна енергокомпанія перейшла з російського на американське ядерне паливо
Fortum
Фото: Rinna Härkönen / Yle

2 вересня фінська держава енергетична компанія Fortum заявила про перехід на американське ядерне паливо, передає Reuters.

Електростанція "Ловііса" раніше залежала від російського палива, яке постачала дочірня компанія "Росатома".

Після 2022 року Fortum  почала шукати альтернативу і тепер співпрацюватиме з американською фірмою Westinghouse. При цьому ще будуть дотримуватися чинних контрактів із російською компанією, які діють до 2027 і 2030 років.

Два ядерні реактори "Ловііси" забезпечують близько 10% від загального обсягу виробництва електроенергії у Фінляндії. Країна, до речі, висловила стурбованість можливими перебоями у постачанні палива з Росії після свого рішення про вступ до НАТО.

П'ять держав ЄС – Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина і Словаччина – експлуатують реактори ВВЕР російської розробки, в яких використовується російське ядерне паливо.

За винятком Угорщини, американська Westinghouse співпрацює з чотирма іншими країнами щодо переходу з російського на західне ядерне паливо.

  • Україна теж почала використовувати сировину від Westinghouse.
  • Крім того, на Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією.
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