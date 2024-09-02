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Уряд Фінляндії хоче заборонити майже всім росіянам купувати нерухомість у країні

Нововведення спрямовані на запобігання можливому ворожому впливу проти Гельсінкі.

Уряд Фінляндії хоче заборонити майже всім росіянам купувати нерухомість у країні
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен
Фото: EPA/UPG

Уряд Фінляндії пропонує заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у скандинавській країні для захисту національної безпеки.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен, пише Reuters.

Відносини між Фінляндією та сусідньою Росією загострилися після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, що спонукало Гельсінкі приєднатися до військового альянсу НАТО після десятиліть перебування поза блоком.

Виняток зроблять для громадян з подвійним громадянством і росіян, які постійно проживають у Фінляндії чи інших країнах Європейського Союзу. 

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Пропозицію розглянуть експерти перед наступним голосуванням у парламенті. “Правила спрямовані на запобігання можливому ворожому впливу проти Фінляндії”, ‒ сказав Гяккінен на пресконференції.

Міністр зазначив, що Фінляндія вже контролює близько 3500 об’єктів нерухомості в країні, пов’язаних з російськими власниками.

  • Гельсінкі вже деякий час намагаються обмежити придбання нерухомості російськими громадянами поблизу стратегічних місць на основі актуальних правил, заблокувавши три операції в жовтні минулого року та ще три в січні цього року.
  • Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, закрила всі пункти пропуску між країнами та звинуватила Кремль у використанні міграції як зброї, заохочуючи азійських та африканських мігрантів шукати там притулку.
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