Уряд Фінляндії хоче заборонити майже всім росіянам купувати нерухомість у країні

Уряд Фінляндії пропонує заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у скандинавській країні для захисту національної безпеки.
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен, пише Reuters.
Відносини між Фінляндією та сусідньою Росією загострилися після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, що спонукало Гельсінкі приєднатися до військового альянсу НАТО після десятиліть перебування поза блоком.
Виняток зроблять для громадян з подвійним громадянством і росіян, які постійно проживають у Фінляндії чи інших країнах Європейського Союзу.
Пропозицію розглянуть експерти перед наступним голосуванням у парламенті. “Правила спрямовані на запобігання можливому ворожому впливу проти Фінляндії”, ‒ сказав Гяккінен на пресконференції.
Міністр зазначив, що Фінляндія вже контролює близько 3500 об’єктів нерухомості в країні, пов’язаних з російськими власниками.
- Гельсінкі вже деякий час намагаються обмежити придбання нерухомості російськими громадянами поблизу стратегічних місць на основі актуальних правил, заблокувавши три операції в жовтні минулого року та ще три в січні цього року.
- Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, закрила всі пункти пропуску між країнами та звинуватила Кремль у використанні міграції як зброї, заохочуючи азійських та африканських мігрантів шукати там притулку.