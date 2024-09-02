Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
ГоловнаСвіт

Ізраїль забрав з Гази тіла ще шести заручників, країну охопили масштабні страйки через незадоволення урядом Нетаньягу

Профспілки заявляють, що прем'єр-міністр намагався зірвати будь-яку можливу угоду, намагаючись зберегти свою керівну коаліцію недоторканою.

Ізраїль забрав з Гази тіла ще шести заручників, країну охопили масштабні страйки через незадоволення урядом Нетаньягу
Протести у Тель-Авіві, 1 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Більшу частину Ізраїлю охопили страйки на тлі все більшого гніву через неспроможність уряду забезпечити звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. Про це пише Financial Times.

Цими вихідними зі Смуги Гази вивезли тіла шести заручників, зокрема молодого громадянина США. Це посилило хвилю громадського гніву проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за те, що він не зміг укласти угоду з терористами щодо звільнення решти полонених.

“Згідно з нашою початковою оцінкою, їх жорстоко вбили терористи ХАМАСу незадовго до того, як ми дісталися до них”, ‒ заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Ізраїльські патологоанатоми повідомляють, що всіх шістьох застрелили з близької відстані протягом останніх кількох днів.

ХАМАС у своїй заяві припустив, що група загинула унаслідок ізраїльського авіаудару. ЦАХАЛ назвав цю заяву “психологічною війною”.

Страйки і гнів проти Нетаньягу

Цей страйк є одним із найбільших проявів громадського гніву щодо того, як Нетаньягу веде війну після нападу ХАМАС 7 жовтня минулого року, і є першим широкомасштабним протестом.

У понеділок вильоти з міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона були припинені; університети, торгові центри та порти закрили; не працюють урядові міністерства. Школи мали працювати лише декілька годин. В Єрусалимі деякі магазини все ще працювали, а автобуси продовжували курсувати.

Вночі відбулися масові демонстрації у Тель-Авіві та інших містах, найбільші з початку війни в Газі. 

Протести у Тель-Авіві, 1 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести у Тель-Авіві, 1 вересня 2024 року

Histadrut, найбільша федерація профспілок країни, наполягає, щоб уряд Нетаньягу погодив угоду щодо повернення останнього 101 заручника. Керівник федерації Арнон Бар-Давид стверджує, що Нетаньягу намагався зірвати будь-яку можливу угоду, намагаючись зберегти свою керівну коаліцію недоторканою.

У Лос-Анджелесі відбулася акція у пам'ять про шістьох заручників, убитих у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG
У Лос-Анджелесі відбулася акція у пам'ять про шістьох заручників, убитих у Смузі Гази

  • Раніше Sky News повідомив, що цього тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня. Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє.
  • Постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто, вважає видання. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies