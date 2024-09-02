Профспілки заявляють, що прем'єр-міністр намагався зірвати будь-яку можливу угоду, намагаючись зберегти свою керівну коаліцію недоторканою.

Протести у Тель-Авіві, 1 вересня 2024 року

Більшу частину Ізраїлю охопили страйки на тлі все більшого гніву через неспроможність уряду забезпечити звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. Про це пише Financial Times.

Цими вихідними зі Смуги Гази вивезли тіла шести заручників, зокрема молодого громадянина США. Це посилило хвилю громадського гніву проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за те, що він не зміг укласти угоду з терористами щодо звільнення решти полонених.

“Згідно з нашою початковою оцінкою, їх жорстоко вбили терористи ХАМАСу незадовго до того, як ми дісталися до них”, ‒ заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Ізраїльські патологоанатоми повідомляють, що всіх шістьох застрелили з близької відстані протягом останніх кількох днів.

ХАМАС у своїй заяві припустив, що група загинула унаслідок ізраїльського авіаудару. ЦАХАЛ назвав цю заяву “психологічною війною”.

Страйки і гнів проти Нетаньягу

Цей страйк є одним із найбільших проявів громадського гніву щодо того, як Нетаньягу веде війну після нападу ХАМАС 7 жовтня минулого року, і є першим широкомасштабним протестом.

У понеділок вильоти з міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона були припинені; університети, торгові центри та порти закрили; не працюють урядові міністерства. Школи мали працювати лише декілька годин. В Єрусалимі деякі магазини все ще працювали, а автобуси продовжували курсувати.

Вночі відбулися масові демонстрації у Тель-Авіві та інших містах, найбільші з початку війни в Газі.

Фото: EPA/UPG Протести у Тель-Авіві, 1 вересня 2024 року

Histadrut, найбільша федерація профспілок країни, наполягає, щоб уряд Нетаньягу погодив угоду щодо повернення останнього 101 заручника. Керівник федерації Арнон Бар-Давид стверджує, що Нетаньягу намагався зірвати будь-яку можливу угоду, намагаючись зберегти свою керівну коаліцію недоторканою.

Фото: EPA/UPG У Лос-Анджелесі відбулася акція у пам'ять про шістьох заручників, убитих у Смузі Гази