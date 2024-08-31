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Sky News: Цього тижня на перемовинах про припинення війни у Смузі Гази йшлося про “дрібні деталі”

Більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім залишили на майбутнє.

Sky News: Цього тижня на перемовинах про припинення війни у Смузі Гази йшлося про “дрібні деталі”
Дейр-ель-Балах, центр Смуги Гази. Червень 2024 року
Фото: EPA/UPG

Цього тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня, пишуть Sky News.

Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє. 

Раніше повідомлялося, що постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.

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Видання зазначає, що Вашингтон та союзники підштовхують Ізраїль представити план “назавтра” щодо майбутнього Гази, який би визначав, хто керуватиме регіоном та хто фінансуватиме реконструкцію. Однак жодного комплексного чи прийнятного плану не було запропоновано.

  • Місяці переговорів досі не привели до угоди про припинення військової кампанії Ізраїлю в Газі чи звільнення решти заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня, який спровокував війну.
  • Вашингтон запропонував нову версію плану, яка дозволила б швидку імплементацію мирної угоди. В адміністрації президента Джо Байдена вважають, що завершення війни "значно ближче, ніж раніше". Проте між учасниками конфлікту залишаються протиріччя. Ізраїль та ХАМАС ще не дійшли згоди щодо того, хто та в якій кількості з палестинців мають бути звільнені з ізраїльських в'язниць, як буде вирішено питання прикордонного контролю між Газою та Єгиптом, та чи буде у палестинців можливість вільно пересуватися Смугою.
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