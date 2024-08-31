Sky News: Цього тижня на перемовинах про припинення війни у Смузі Гази йшлося про “дрібні деталі”

Цього тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня, пишуть Sky News.

Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.

Видання зазначає, що Вашингтон та союзники підштовхують Ізраїль представити план “назавтра” щодо майбутнього Гази, який би визначав, хто керуватиме регіоном та хто фінансуватиме реконструкцію. Однак жодного комплексного чи прийнятного плану не було запропоновано.