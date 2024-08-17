Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі "ближча, ніж будь-коли"

До Ізраїлю поїде держсекретар США, щоб продовжити «інтенсивні зусилля для укладення цієї угоди».

Президент США Джо Байден заявив американським журналістам, що він «оптимістично налаштований» щодо можливого досягнення угоди про припинення вогню в Газі.

Про це пише ВВС.

Після останнього разунду переговорів Байден заявив, що відправляє державного секретаря Ентоні Блінкена до Ізраїлю, щоб продовжити «інтенсивні зусилля для укладення цієї угоди».

У виданні наголошують, що у разі повного провалу переговорів між Ізраїлем і ХАМАС є цілком ймовірним широкий регіональний конфлікт, і цього бояться всі учасники.

Посередники заявили, що останні два дні переговорів щодо припинення вогню були «серйозними, конструктивними та проходили в позитивній атмосфері» .

Очікується, що технічні групи продовжать працювати найближчими днями над деталями реалізації запропонованих умов до того, як високопоставлені урядовці знову зустрінуться в Каїрі, сподіваючись досягти згоди щодо умов, викладених у Досі.

Це не перший випадок, коли Байден каже про "близьку угоду", але не всі поділяють його оптимізм.

Зокрема, ні ХАМАС, ні уряд Ізраїлю не є настільки оптимістичними у своїх поглядах на угоду.

Ізраїль каже, що його позиція та основні принципи залишилися незмінними та були «добре відомими». Він звинуватив ХАМАС у відмові погодитися на угоду про звільнення заручників.

Тим часом новий лідер ХАМАС Яя Сінвар прокоментував заяву Байдена, сказавши, що "те, що ми отримали від посередників, дуже розчаровує. Жодного прогресу не було".

Раніше Байден закликав до щодо шеститижневої паузи, під час якої можна було б добитися припинення війни. Пропозиція пана Байдена передбачала виведення ізраїльських військ з усіх населених районів Гази, поетапне звільнення заручників в обмін на палестинських в’язнів і повернення останків загиблих заручників.

«Пропозиція сполучення», висунута американськими, єгипетськими та катарськими переговорниками, і стане предметом переговорів державного секретаря США Ентоні Блінкена в регіоні та повинна стати основою для наступних переговорів у Каїрі, на яких очікується участь усіх сторін, включаючи ХАМАС.

Повідомляється, що ця пропозиція «закриває розбіжності, що залишилися» між позиціями обох сторін, що може дозволити «швидку реалізацію угоди».