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ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу сил спеціальних операцій “Хезболли”

Терориста вбили у ліванському місті Сур.

ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу сил спеціальних операцій “Хезболли”
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира підрозділу сил спеціальних операцій шиїтської ісламістської організації “Хезболла”.

Про це йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу.

Повітряні сили країни вбили очільника сил “аль-Хаджа Радвана” (Radwan Force) Хусейна Ібрагіма Кассеба.

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“Раніше сьогодні IAF завдали удару та знищили терориста Хусейна Ібрагіма Кассеба, командира сил "Radwan Force" Хезболли”, ‒ зазначено у повідомленні.

Терориста ліквідували у місті Сур у Лівані.

Раніше “Хезболла" заявила, що вдарила ракетами по ізраїльському регіону Верхня Галілея на півночі країни. Ізраїльські військові ідентифікували близько 55 снарядів, що летіли з Лівану, деякі з яких впали на відкритих територіях. Постраждалих немає.

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