ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу сил спеціальних операцій “Хезболли”

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира підрозділу сил спеціальних операцій шиїтської ісламістської організації “Хезболла”.

Про це йдеться у пресрелізі ЦАХАЛу.

Повітряні сили країни вбили очільника сил “аль-Хаджа Радвана” (Radwan Force) Хусейна Ібрагіма Кассеба.

“Раніше сьогодні IAF завдали удару та знищили терориста Хусейна Ібрагіма Кассеба, командира сил "Radwan Force" Хезболли”, ‒ зазначено у повідомленні.

Терориста ліквідували у місті Сур у Лівані.

🔻 The IAF struck and eliminated the terrorist Hussein Ibrahim Kasseb, a commander in Hezbollah's Radwan Force, in the area of Tyre. pic.twitter.com/hcJas6MVJR — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 17, 2024

Раніше “Хезболла" заявила, що вдарила ракетами по ізраїльському регіону Верхня Галілея на півночі країни. Ізраїльські військові ідентифікували близько 55 снарядів, що летіли з Лівану, деякі з яких впали на відкритих територіях. Постраждалих немає.