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Ще 30 білоруських політв'язнів отримали помилування від Лукашенка

Диктаторський режим знову заграє із Заходом.

Ще 30 білоруських політв'язнів отримали помилування від Лукашенка
Фото: president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за "протестні злочини". Список наразі не оприлюднено, проте відомо, що серед звільнених політв'язнів 14 жінок та 16 чоловіків. Усі, як заявляють пропагандисти, "щиро покаялись та визнали провину".

Як повідомляє "Радіо Свобода", деякі з тих, хто повинні невдовзі вийти на волю, мають важкі захворювання. Кілька опозиціонерів вже перебувають у поважному віці.

Тенденція до поступового помилування тих опонентів диктаторського режиму, які через хвороби чи старість особливо страждають у білоруських колоніях, вималювалася ще у липні: тоді Лукашенко теж показово відпустив п'ятьох незгодних з його політикою, яким діагностували рак

Журналісти стверджують, що політв'язнів по всій країні змушують писати клопотання про помилування на ім'я Лукашенка. 

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