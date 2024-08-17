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Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні

Республіканець подав фінансову звітність для виконання виборчих умов.

Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп подав до Офісу США з питань урядової етики звіт щодо своїх фінансових справ, який вимагається від кожного кандидата на посаду президента.

Як пише The Guardian, документ розкрив кілька цікавих подробиць. Наприклад, сотні тисяч доларів політик отримав завдяки продажу брендованої Біблії зі своїм підписом.

Окрім величезної бізнес-імперії щодо нерухомості у США, Трамп також має комерційні інтереси в інших країнах. І однією з них є Україна - в нашій державі у республіканця є зареєстрована торговельна марка, так само як в Китаї, Саудівській Аравії, Ірані та Ізраїлі. 

Мільйони доларів експрезидент зберігає у криптовалюті, а також є власником золотих злитків на шестизачні суми. Проте й борги у Трампа чималі: за наклепи та шахрайство він має сплатити штрафи у близько півмільярда доларів. 

Та навіть такі втрати не завадять республіканцю бути на кілька порядків багатшим за його політичних опонентів і соратників. Статки Трампа загалом сягають до 6,5 мільярдів доларів: для порівняння Камала Гарріс володіє майном та активами на 8 мільйонів, Джей Ді Венс задекларував 4 мільйони в американській валюті, а Тім Волз на їхньому тлі фактично бідний - лише 330 тисяч доларів.  

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